Deyverson brilha, Cuiabá vence Metropolitanos e vira líder do seu grupo na Sula

Deyverson supera marcação de Irwin Anton para anotar o primeiro gol do Cuiabá - (crédito: Foto: Federico Parra/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Sob a batuta de Deyverson, o Cuiabá mostrou poder de reação ao derrotar por 2 a 0 o Metropolitanos nesta quinta-feira (11), em Caracas, na Venezuela, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O camisa 16 anotou os dois gols da partida disputada no Estádio Olimpico de la UCV.

O Dourado se recupera, portanto, do empate em seus domínios na rodada de abertura e chega aos mesmos quatro pontos do Lanús. O time brasileiro, no entanto, lidera o Grupo G devido ao saldo de gols (2 contra 1). Por outro lado, o Metropolitano continua sem pontuar aparece na lanterna.

O camisa 16 abriu o placar logo aos três minutos de jogo, de cabeça, com assistência precisa de Fernando Sobral. Aos 42, fez seu segundo e ampliou para o Dourado em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu.

O jogo

O Cuiabá foi superior na primeira etapa e abriu o placar logo aos três minutos, quando Fernando Sobral deu assistência para Deyverson cabecear sem chances de defesa. O atacante chegou a balançar a rede novamente, mas o gol foi anulado por impedimento. Contudo, o Dourado seguiu em cima até ampliar a vantagem. Aos 40, Deyverson sofreu pênalti, convertido por ele mesmo ao deslocar o goleiro Villete.

No retorno do intevalo, o Metropolitanos apresentou uma postura mais agressiva e quase descontou em finalização de Jean Fuentes. Pouco depois, o goleiro Walter salvou uma tentativa de corte de Allyson após arremate de Bareiro. Por pouco não saiu um gol contra. Ao conseguir segurar o ímpeto dos donos da casa, o Cuiabá comeou a valorizar a posse de bola e chegou a ter uma boa oportunidade com Isidro Pitta, que concluiu sem força.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.