Bebê de Iza e Yuri Lima ganha uniforme do Mirassol

Yuri Lima e Iza assumiram relacionamento em janeiro de 2023 e anunciaram gravidez da cantora nesta quinta-feira (11) - (crédito: Foto: Marcos Freitas/Ag. Mirassol)

O Mirassol compartilhou uma mensagem em homenagem à gravidez da cantora Iza com o volante Yuri Lima na noite desta quinta-feira (11). Através das redes sociais, o clube postou uma foto do body, que é o uniforme da linha de bebês, em amarelo com detalhes verdes e o emblema do time no centro.

Na legenda da imagem, a equipe do interior paulista escreveu: “Já guardamos para o seu talismazinho ou talismazinha, papai”, em referência à música da cantora, “Meu Talismã” e ao bebê.

Logo em seguida, o volante respondeu à postagem de forma descontraída, dizendo que “amanhã já pego, hein”.

A assessoria, por fim, de Iza confirmou a gravidez da cantora. Contudo, não há mais sobre o bebê detalhes por enquanto. A expectativa é que Iza se manifeste nas redes sociais na sexta-feira (12).

Iza e Yuri, ademais, estão juntos desde dezembro de 2022. A cantora já havia comparecido às arquibancadas do estádio Maião para apoiar o volante. A primeira aparição pública do relacionamento ocorreu exatamente no estádio, em 1º de fevereiro de 2023, durante o jogo entre Mirassol e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.

Yuri faz parte do elenco do Leão desde 2023. Neste ano, ele participou de cinco partidas pelo Paulistão e foi titular em três delas. O time fará sua estreia na Série B no fim de semana de 20 de abril contra o Brusque, em Santa Catarina. A data exata será anunciada pela CBF.

