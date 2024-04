Rafael Cabral assume responsabilidade por empate do Cruzeiro

Cruzeiro sofreu empate após abrir 3 a 0 ainda no primeiro tempo - (crédito: Foto: Staff Images / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O goleiro Rafael Cabral não só assumiu falhar em um dos gols do Alianza Petrolera, da Colômbia, como trouxe para si toda a culpa do empate em 3 a 3 do Cruzeiro contra o penúltimo colocado do Campeonato Colombiano, nesta quinta-feira (11), no Mineirão. O jogo valeu pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e a Raposa permitiu o empate dos visitantes após abrir 3 a 0 no primeiro tempo.

“Sinceramente ninguém quer ser vaiado pela própria torcida, mas admito que não posso tomar um gol como o de hoje. Prejudiquei a equipe, tínhamos tudo para fazer uma vitória mais larga. O segundo gol, em que falhei, gerou instabilidade, piorou o ambiente e a responsabilidade é 100% minha. Pedi perdão aos companheiros, peço novamente e peço à torcida. A última coisa que eu quero é prejudicar os meus companheiros e vou embora triste porque hoje eu prejudiquei. Um goleiro não pode levar esse gol”, desabafou.

Rafael diz que pode pedir para sair

Junto às vaias, vieram xingamentos e até pedidos para que ele não jogue mais pelo clube. Demonstrando serenidade e personalidade, Cabral disse entender o momento de baixa. Além disso, se colocou à disposição até para deixar a posição de titular da equipe.

“Desde quando eu cheguei já vivi momentos de críticas, elogios, de falhas e nunca me apeguei a isso. Quando me ovacionaram eu era o mesmo e sendo criticado também. Estou aqui para ajudar, quis estar aqui. Cheguei em um momento delicadíssimo do clube, tive várias propostas, recusei várias. Quero construir uma história. Contudo, sinceramente, se a minha presença em campo for prejudicar a equipe vou ser o primeiro a pedir pra sair porque não quero isso, Hoje assumo a responsabilidade, aceito as críticas. Foram todas com razão”, opinou.

Abalado, o Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, quando estreia no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo. O jogo acontece no Mineirão e Rafael já sabe o ambiente que espera a equipe: “Aqui não será fácil, mas novamente depende da gente. Hoje vinha sendo desenhado fácil, 3 a 0. Ambiente estava bom. Obviamente foi repsonsabilidade nossa, principalmente minha. Agora vamos torcer para um jogo bom e que as coisas melhorem”.