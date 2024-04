Relembre as últimas estreias do Fluminense no Brasileirão

Tricolor venceu o América-MG por 3 a 0, em Belo Horizonte, na estreia do Brasileirão em 2023 - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Vai começar! Em meio à disputa da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a estreia pelo Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados de Fernando Diniz entram em campo neste sábado (13), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Na última edição, o time carioca encerrou sua participação na 7ª colocação, com 56 pontos.

E o Jogada10 faz uma breve retrospectiva para relembrar as últimas dez estreias do Tricolor de Laranjeiras no certame. Além disso, esta matéria pretende mostrar qual o aproveitamento do clube nas últimas rodadas inaugurais da competição e relembrar como foram essas partidas.

A lista começa em 2014, quando o Fluminense iniciava a campanha ainda com jogadores importantes da campanha do tetra, dois anos antes. Diante do Figueirense, no Maracanã. Conca lançou para Fred escorou de peito para a bela finalização de Rafael Sóbis. O camisa 9, de pênalti, e Nirley, contra, carimbaram o triunfo por 3 a 0.

No ano seguinte, a equipe carioca estreou um uniforme todo verde, com um calção azul. Em campo, o empate parecia certo, mas Vinícius salvou no fim, em vitória por 1 a 0 sobre o Joinville, no Maracanã. Em 2016, a equipe carioca bateu o América-MG, no Independência, por 1 a 0, na rodada inaugural, com gol de Fred.

Na sequência de triunfos em estreias pelo Brasileirão, o Tricolor iniciou sua participação em 2017 com um jogo de muitos gols diante do Santos, no Maracanã. Na vitória por 3 a 2, Henrique Dourado marcou dois, enquanto Sornoza ampliou. Do lado do Peixe, Victor Ferraz e Vladimir Hernández descontaram.

Jejum e goleada sobre o Coelho

A partir de 2018, o Fluminense emendou cinco estreias consecutivas sem vitória pela competição nacional. A primeira delas foi uma derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em Itaquera, com dois gols de Rodriguinho, enquanto Richard deixou o dele. Em 2019, Rafael Vaz marcou o único gol do triunfo do Goiás, no Maracanã, enquanto no ano seguinte, Diego Souza aplicou a lei do ex na Arena, na vitória do Grêmio sobre o Tricolor carioca por 1 a 0.

Por fim, a equipe carioca ficou em dois empates sem gols seguidos em estreias de Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, a primeira aconteceu em 2021, contra o São Paulo no MorumBIS, enquanto o segundo foi com o Santos, no Maracanã. Na temporada passada, aliás, uma das mais importantes da história do clube, o Tricolor de Laranjeiras bateu o América-MG por 3 a 0, com tentos de Germán Cano, John Kennedy e Lelê.

Em um recorte mais amplo, o Fluminense tem um retrospecto mais animador que o recente nas estreias. Desde 2003, a primeira edição dos pontos corridos, são 21 jogos: dez vitórias, cinco empates e seis derrotas, um aproveitamento de 55%.

Relembre os jogos

2014 – Fluminense 3 x 0 Figueirense, Maracanã

2015 – Fluminense 1 x 0 Joinville, Maracanã

2016 – América-MG 0 x 1 Fluminense, Independência

2017 – Fluminense 3 x 2 Santos, Maracanã

2018 – Corinthians 2 x 1 Fluminense, Itaquera

2019 – Fluminense 0 x 1 Goiás, Maracanã

2020 – Grêmio 1 x 0 Fluminense, Arena do Grêmio

2021 – São Paulo 0 x 0 Fluminense, MorumBIS

2022 – Fluminense 0 x 0 Santos, Maracanã

2023 – América-MG 0 x 3 Fluminense, Independência

Total: 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aproveitamento: 56,6%. Gols pró: 12. Gols contra: 6. Saldo: 6

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.