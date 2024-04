Abel admite Palmeiras desligado no começo, valoriza virada e elogia garotos

Abel admitiu Palmeiras desligado no primeiro tempo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras tomou um susto, mas conseguiu vencer o Liverpool-URU por 3 a 1, nesta quinta-feira (11), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo F, da Copa Libertadores. Após a partida, o técnico Abel Ferreira admitiu que sua equipe entrou desligada no começo do embate. Afinal, o Verdão tomou um gol logo com três minutos e precisou suar bastante para conseguir a virada.

“Meus jogadores sabem que quando ligam o modo competitivo podem ganhar como qualquer equipe. Sei que entramos um pouco desligados, sofremos o gol cedo e isso condicionou, mas o intervalo foi pouca coisa. Temos que ter mais bola para chegar e atacar bem. Foram muitos erros técnicos na primeira parte, o jogo estava muito bom para o sistema do adversário, precisamos ter calma para ligar os passes e desmontar a linha de cinco”, disse Abel, que prosseguiu.

“Foi bom lidarmos com esse momento. Ficamos nervosos e voltamos a fazer o que fizemos contra o Santos, sem construir com critério. E temos critério. E é preciso ter mais bola, mais jogo, construir com a bola apoiada. Para entrar dentro de uma muralha dessa tem que ser com calma e por fora. Estêvão teve ajuda do Ríos. Eu queria mais um centroavante em campo e menos um ponta, e Rony nos dá isso. Trocamos Veiga do centro pra esquerda e isso deu boa dinâmica”, completou.

Abel elogia garotos do Palmeiras contra o Liverpool-URU

Além disso, o técnico elogiou os garotos durante o duelo desta quinta-feira. Abel surpreendeu e começou a partida com Luis Guilherme e Estêvão. Este último, aliás, marcou o gol da virada e também o seu primeiro como profissional, com apenas 16 anos. Apesar da grande partida e rápida ascensão, o treinador pediu calma com os jovens e espera que eles curtam o momento.

“Não podem perder alegria e prazer no que fazem. Vocês (jornalistas) são ótimos, mas o nível das críticas aqui é acima do tom, é agressiva e este moleque não tem 30 anos, nem 27 e nem 28, ainda tem que ouvir os conselhos do pai. No meu país ainda não dá para votar, nem carteira de motorista tem, o que digo a ele é o que digo aos meus filhos, as minhas filhas. Tudo no tempo de Deus, sejam felizes. Que ele vá para Disney, porque um foi e foi vendido ao Real Madrid. Mas espero que não sejas vendido e fiques aqui conosco (risos).”, finalizou o treinador.

