Elenco do São Paulo defende Carpini em meio à pressão da torcida

Apesar da vitória diante do Cobresal por 2 a 0, na última quarta-feira (10), pela Libertadores, Thiago Carpini segue sob certa pressão no São Paulo. O treinador completou três meses de trabalho nesta quinta (11) e vive duas situações distintas no momento. Afinal, a torcida deseja que o comandante deixe o clube para a chegada de um mais experiente. Por outro lado, o elenco defende a permanência do técnico.

Aliás, os jogadores do São Paulo são o principal porto seguro para a permanência de Carpini até aqui. O trabalho do treinador é elogiado publicamente e internamente por líderes do elenco. Os atletas começaram a defendê-lo e a elogiar o dia a dia no CT da Barra Funda.

Por outro lado, os torcedores estão extremamente insatisfeitos. É verdade que o início foi de euforia, após a queda do tabu na Neo Química Arena e a conquista da Supercopa Rei do Brasil, diante do Palmeiras. Entretanto, após o título, o São Paulo caiu de rendimento e não consegue apresentar evolução técnica e tática, mesmo com reforços contratados no início desta temporada.

Torcida começa a ficar insatisfeita com Carpini ainda no Paulistão

O Paulistão foi um ponto chave na relação da torcida com o treinador. Afinal, o Tricolor ficou próximo de cair ainda na fase de grupos, ao arrancar uma vitória contra o Ituano, que foi rebaixado no Estadual, nos minutos finais. Contudo, logo em sequência, acabou eliminado para o Novorizontino, nas quartas de final da competição, em pleno MorumBIS.

A Libertadores também não ajudou a melhorar a relação. Após 18 dias treinando, o São Paulo estreou no torneio continental contra o Talleres. Mesmo com bastante tempo de preparação, o Tricolor sofreu com lesões e um desempenho fraco e acabou perdendo na Argentina. Na sequência, contra o fraco time do Cobresal, suou para conseguir arrancar uma vitória no MorumBIS.

Jogadores saem em defesa do treinador

As críticas e a pressão sobre Thiago Carpini chegaram aos ouvidos dos jogadores que, desde então, buscam melhorar a imagem do treinador. Em rodas de união depois de jogos, por exemplo, os líderes já falaram sobre como os atletas têm tentado contribuir para que as ideias do treinador saíssem com sucesso do papel.

“Eu acho que o momento é muito mais criado pela imprensa, pela parte externa do que pela gente. Classificamos em primeiro no Paulista, caímos nos pênaltis para uma equipe muito bem entrosada, que se defendeu muito bem, e propusemos o jogo o tempo todo no Morumbis (…). O Carpini tem todo o nosso apoio. Vemos o trabalho dele no dia a dia. Quem acompanha o trabalho dele, jogadores, diretoria, não tem como ser diferente a não ser apoiar o trabalho dele “, disse Lucas, após a derrota para o Talleres.

A diretoria, por sua vez, se mantém em silêncio e observa o trabalho no dia a dia. Mesmo com a pressão, uma possível demissão não chegou a ser debatida. Contudo, Carpini sabe que precisa melhorar o desempenho se quiser se manter empregado. O próximo desafio é neste sábado (13), às 21h, contra o Fortaleza, no MorumBIS, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

