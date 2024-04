Fluminense terá dois retornos diante do Bragantino pelo Brasileirão

Diogo Barbosa é um dos jogadores do Fluminense estão à disposição de Diniz neste sábado (13) - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Em meio a extensa lista de desfalques, o Fluminense terá dois retornos importantes para a estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (13), contra o Bragantino, no Maracanã. Tratam-se de John Kennedy e Diogo Barbosa, que voltam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz e devem ser relacionados para a partida, que acontece às 21h (de Brasília).

O técnico Fernando Diniz não terá Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra a equipe chilena. Artilheiro do time na temporada com seis gols, o atleta deixou o Maracanã de muletas e já tinha demonstrado que sua lesão poderia ser mais séria.

Na reta final do jogo, Lelê tentou uma arrancada em direção a área, entretanto ao tocar na bola, o defensor levou a melhor. Na dividida, o tricolor sentiu dor no local. O médico, rapidamente, analisou a situação e pediu a substituição.

Além disso, o comandante tricolor não terá Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito, e Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo.

O zagueiro Manoel, o meia Renato Augusto e o atacante Keno iniciaram treino de transição com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. No entanto, ainda estão fora das atividades com o grupo principal e devem ser desfalques diante do Bragantino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.