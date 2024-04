Trio é liberado para treinar com bola, mas deve desfalcar o Fluminense

Manoel é um dos jogadores que iniciou treino de transição com bola - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Nos primeiros quatro meses do ano, o Fluminense tem convivido com um alto número de lesões, que têm dado dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz. Por outro lado, o zagueiro Manoel, o meia Renato Augusto e o atacante Keno iniciaram treino de transição com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. A informação é do portal “ge”.

No entanto, ainda estão fora das atividades com o grupo principal e devem ser desfalques diante do Bragantino. O Tricolor de Laranjeiras entra em campo neste sábado (13), às 21h (de Brasília) para medir forças com o Massa Bruta, no Maracanã, na rodada inaugural do Brasileirão.

O técnico Fernando Diniz também não terá Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra a equipe chilena. Artilheiro do time no ano com seis gols, o atleta deixou o Maracanã de muletas. Na ocasião, já tinha demonstrado que sua lesão poderia ser mais séria.

Além disso, o comandante tricolor não terá Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito, e Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Thiago Santos, por sua vez, sentiu dores na coxa esquerda e teve lesão muscular detectada.

Por outro lado, o atacante John Kennedy e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa estão aptos e podem estar em campo contra o Massa Bruta. Ambos cumpriram suspensão nos dois primeiros jogos da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.