Relembre as últimas estreias do Palmeiras no Brasileirão

Atual bicampeão do Brasileirão, o Palmeiras inicia a competição contra o Vitória. As equipes se enfrentam neste domingo (14), às 18h30, no Barradão, pela primeira rodada do torneio nacional. O Verdão vai em busca do tricampeonato seguido, algo que só aconteceu uma única vez na história do campeonato com o São Paulo (2006,2007 e 2008). E, para isso, conta com um grande retrospecto em estreias para começar com o pé direito.

Afinal, o desempenho do Alviverde em estreias no Campeonato Brasileiro tem um saldo positivo. Nas últimas dez vezes, foram cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Além disso, são 22 gols marcados e 10 sofridos. Um aproveitamento de 60%.

A lista começa em 2014, quando o clube bateu o Criciúma por 2 a 1, no Heriberto Hulse. Aliás, a partida marcava o retorno do Verdão na elite do futebol brasileiro. Afinal, o clube disputou a Série B em 2013. Em 2015, o Alviverde ficou no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG.

Contudo, nos dois anos seguintes, duas goleadas. Afinal, o Alviverde encarou o Athletico Paranaense em 2016 e o Vasco em 2017 e venceu ambas as partidas por 4 a 0. O placar se repetiria em 2019, na estreia da equipe no Brasileirão, contra o Fortaleza.

Depois disso, as três estreias seguintes não teve vitória. Em 2020, empate em 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã. No ano seguinte e no mesmo palco, derrota para o Flamengo por 1 a 0. Por fim, em 2022, revés em pleno Allianz Parque para o Ceará, por 3 a 2.

A última estreia do Verdão no torneio de pontos corridos ao menos foi com vitória. 2 a 1 em cima do Cuiabá, na campanha que terminaria com o título brasileiro.

As últimas estreias do Palmeiras em Campeonato Brasileiro

2014 – Criciúma 1×2 Palmeiras – Heriberto Hulse

2015 – Palmeiras 2×2 Atlético-MG – Allianz Parque

2016 – Palmeiras 4×0 Athletico Paranaense – Allianz Parque

2017 – Palmeiras 4×0 Vasco – Allianz Parque

2018 – Botafogo 1×1 Palmeiras – Nilton Santos

2019 – Palmeiras 4×0 Fortaleza – Allianz Parque

2020 – Fluminense 1×1 Palmeiras – Maracanã

2021 – Flamengo 1×0 Palmeiras – Maracanã

2022 – Palmeiras 2×3 Ceará – Allianz Parque

2023 – Palmeiras 2×1 Cuiabá – Allianz Parque

