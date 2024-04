Vasco faz proposta por Hugo Moura, volante do Athletico

Hugo Moura interessa ao Vasco para a sequência da temporada - (crédito: Picasa) Jogada10 Jogada10

Na semana da estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco segue na busca por reforços para qualificar o elenco, sobretudo o setor de meio-campo. Assim, o Cruz-Maltino iniciou negociações com o volante Hugo Moura, de 26 anos, que atualmente defende o Athletico-PR. A informação é do portal “ge”.

Com as conversas em andamento, o clube carioca enxerga que reforços para o setor são prioridades no momento, ainda mais com as lesões de Paulinho e Jair. O Cruz-Maltino tentou nas últimas semanas nomes como Marlon Freitas, do Botafogo, e Emmanuel Martinez, que fechou com o Fortaleza.

Negociações frustradas

Hugo Moura entrou no radar depois que o Vasco não conseguiu avançar nos outros dois nomes. A 777 Partners ainda estudava fazer uma última tentativa por Marlon, porém John Textor, dono da SAF do Botafogo fez jogo duro para liberar o atleta e esfriou as conversas.

No primeiro momento, o clube carioca fez uma proposta de R$ 12 milhões e em seguida elevou o valor para R$ 15 milhões. No entanto, ambas as propostas foram prontamente recusadas pelo Glorioso.

Revelado pelo rival

Formado nas divisões de base do Flamengo, o volante defende as cores do Furacão desde 2022. Antes disso, chegou a atuar no rival, Coritiba, quando ainda pertencia ao clube da Gávea. Na primeira temporada pelo Athletico, fez parte do elenco que foi vice-campeão da Libertadores.

Com a camisa do clube paranaense, o jogador tem 104 jogos, com dois gols e uma assistência. Na atual temporada, ele atuou em 12 partidas, sendo seis como titular.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.