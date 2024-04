Corinthians ainda estuda renovação com líderes do elenco

Cássio tem contrato até o final do ano - (crédito: Foto: Fernanda Luz/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

A diretoria do Corinthians ainda não se decidiu sobre o que vai fazer com os medalhões no elenco. Isso porque Cássio, Fagner e Paulinho, líderes do plantel alvinegro, estão próximo do final de seus contratos e não sabem se terão seus vínculos estendidos. Contudo, de acordo com o presidente do clube, Augusto Melo, as conversas para saber o futuro dos atletas devem se iniciar nos próximos dias.

Em participação ao programa “Donos da Bola”, da Rede Bandeirantes, o mandatário rasgou elogios a Cássio, que vem sofrendo com algumas críticas nos últimos jogos e afirmou que vai começar as conversas para renovar o contrato do capitão.

“Já disse a ele. Vai ser o que ele quiser. O Corinthians é muito grato. É um ídolo, maior goleiro da nossa história. Ele é o grande responsável, maior líder, por isso toma tanta pancada. É um cara fantástico, um cara de grupo. Eu me dou bem com ele, sempre honramos”, disse Augusto Melo.

Além do goleiro, Fagner tem contrato com o clube também até o fim do ano. Já Paulinho possui acordo até o meio do ano. O volante recebeu sondagens do futebol japonês e trata com cautela sua continuidade no Corinthians. Contudo, Augusto Melo aparenta ter planos para a dupla.

“É isso o que precisa. Olho no olho. O contrato termina em dezembro e vamos começar a conversar, temos Fagner que voltou a jogar bola, Paulinho que é uma liderança fantástica, isso mostra o ambiente e vestiário maravilhosos que temos”, completou o mandatário.

Corinthians deve ter seus medalhões na estreia da equipe no Brasileiro

O certo é que o trio deve estar à disposição de António Oliveira neste domingo (14). Afinal, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, às 18h30, na Neo Química Arena.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.