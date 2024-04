Payet volta a rasgar elogios aos torcedores do Vasco: ‘Me curaram’

Payet visivelmente mais magro em treino da pré-temporada do Vasco - (crédito: Leandro Amorim) Jogada10 Jogada10

Provável desfalque do Vasco para a estreia do clube no Brasileirão, no domingo (14), contra o Grêmio, o meia Dimitri Payet voltou a se declarar à torcida cruz-maltina.

Em entrevista ao “Ge”, divulgada nesta sexta-feira (12), o craque francês abriu o jogo sobre várias questões. Entre elas, a ‘cura’ para seu momento difícil após ser dispensado pelo Olympique de Marselha, em julho passado. Para Payet, a recepção recebida mesmo sem que tivesse feito nada (ainda) o levantou.

“O que aconteceu foi o processo, digamos, da minha cura. Minha cabeça não estava bem depois do que aconteceu com o Marselha. Mas a cura começou no dia em que eu cheguei. Acho que o Vasco e sua torcida me curaram, me levantaram, porque eu estava no chão”, disse o craque, antes de completar:

“É a primeira vez que alguém me dá tanto amor sem que eu tenha feito nada para isso. Foi uma recepção muito especial, mas também foi por isso que eu vim, porque sabia que tínhamos torcedores muito, muito apaixonados, torcedores incríveis. Por isso que escolhi o Vasco também.”

LEIA MAIS: Léo, do Vasco, desperta interesse do Pumas, do México

Outro motivo dado por Dimi para que escolhesse o Vasco foi a pressão da torcida. Jogador de altíssimo nível e acostumado a tal, Payet não só queria jogar futebol, mas desejava sentir essa ambição dos torcedores.

“Acho que eu precisava desse desafio, dessa pressão, para que eu não morresse lentamente. Porque se eu não tiver isso, não poderei jogar futebol. Não posso jogar futebol em clubes que não têm ambição nem torcida que nos pressiona em todas as partidas. Essa é a minha motivação”, revelou o craque.

Situação física

Ao chegar no Vasco, em agosto de 2023, Payet estava há três meses sem atuar. E, como estava de férias, pouco treinou. Com isso, demorou a se adaptar ao futebol brasileiro, quase sempre disputado sob altas temperaturas.

O físico do jogador era um impeditivo para que fosse utilizado em todos os jogos. E, para ser melhor e mais aproveitado em 2024, fez uma pré-temporada em que emagreceu bastante. Ele explica toda essa situação.

“Tinha sido difícil porque houve um intervalo entre o momento em que interrompi minha vida no Marselha e quando comecei a jogar novamente com o Vasco. Foram dois meses e meio difíceis, nos quais não joguei e estive treinando muito pouco. E eu tinha acabado de sair de uma temporada em que fiquei um ano sem jogar muito. A parte mais difícil foi voltar ao ritmo das coisas”, avaliou, antes de finalizar.

“Na última temporada, eu dei o melhor de mim, mas sabia que fisicamente não podia fazer mais. Este ano, com uma preparação física completa, acho que a diferença pode ser vista no gramado.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.