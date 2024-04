Flamengo monta operação para recuperar Allan

Flamengo monta planejamento para recuperar Allan - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Allan chegou ao Flamengo em julho de 2023 e ainda não conseguiu se firmar. O volante tem sofrido lesões frequentes no clube e vem tendo dificuldades em adquirir sequência em campo. A diretoria rubro-negra, dessa forma, montou um planejamento para tentar recuperar o jogador em 2024. A informação é do “ge”.

Allan já sofreu fascite plantar no pé esquerdo, cirurgia no tornozelo direto e até dengue no Flamengo. O volante, desse modo, tem sido monitorado com cautela pela comissão técnica rubro-negra. O próprio jogador também procurou ajuda de profissionais para tentar retomar os tempos de Atlético-MG.

Recuperação de Allan no Flamengo

O volante ainda não conseguiu se firmar no clube. No entanto, Tite acredita no potencial do jogador. O camisa 21, dessa forma, vem sendo utilizado pelo técnico nos últimos jogos e tem apresentado atuações seguras nesta temporada.

“O departamento físico e a consciência do atleta são determinantes. Eu mostrei para ele (Allan) um lance do Atlético. Essa inconfidência e o que tem de bastidor mostram o trabalho da comissão técnica que às vezes não aparece. Falamos: “o Allan hoje não é o Allan do Atlético-MG”. O Allan olhou e disse: “Professor, isso foi antes de eu machucar, chega a me arrepiar”. Ele se emocionou”, disse Tite na última quarta-feira (10/02).

Após se recuperar da dengue, Allan fez um trabalho especial com Fábio Mahseredjian, preparador físico do clube. O volante, dessa forma, realizou trabalhos individuais no Ninho do Urubu, com intuito de evoluir fisicamente. O planejamento aos poucos está dando resultados.

Com alimentação regrada e trabalhos especiais, Allan busca evoluir fisicamente e crescer de produção no Flamengo. O volante é o reserva imediato de Pulgar, que provavelmente será convocado para Copa América. O camisa 21, dessa forma, deve receber muitas oportunidades em 2024.

