Essa doeu! Jogador do Al-Ittihad que levou chicotada de torcedor pode ser suspenso

Uma cena curiosa viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (11): o jogador Abderrazak Hamdallah, do Al-Ittihad, levando uma chicotada de um torcedor do Al-Hilal logo após o fim do jogo que deu o título da Supercopa da Arábia Saudita ao time do técnico Jorge Jesus. No entanto, mesmo com a agressão, o atleta pode ser suspenso por dois jogos e pagar cerca de R$ 30 mil de multa. A informação foi divulgada, inicialmente, pela imprensa saudita.

O motivo da punição seria por conta da provocação do atleta, que jogou água na direção do torcedor.

“Hamdallah será punido por este incidente, na aplicação dos regulamentos. Será considerado um comportamento vergonhoso”, publicou o jornal “Al-Sharq Al-Awsat”.

?????? AGRESSÃO! Hamdallah, do Al-Ittihad, levou chicotadas depois de jogar água em torcedor. ???? Reproduçãopic.twitter.com/EmFVTLRtmE — Goleada Info (@goleada_info) April 11, 2024

Quem é Hamdallah

O atacante marroquino Hamdallah tem 33 anos. Defendeu a sua seleção na Copa de 2022 (foi semifinalista). Chegou ao Al-Ittihad nesta temporada. Antes, estava em outro time saudita, o Al Nassr.

A partida

O Al-Ittihad era o atual campeão. No jogo desta quinta, levou um gol logo aos quatro minutos, de Malcom. Mas Hamdallah empatou de pênalti (que ele mesmo sofreu). Contudo, o Hilal fez 2 a 1 com Al- Dawsari ainda no primeiro tempo.

Depois de Hamdallah ver a arbitragem anular seu gol, aos 16 da etapa final, o Hilal ampliou, já na reta final. Tentos de Malcom e Nasser Al Dawsari.

Esta foi a quarta conquista do Hilal na Supercopa e levou o time ao 34º triunfo seguido. Dessa forma, amplia seu recorde mundial. Neymar, fora de ação por conta de uma contusão, viu o jogo do Hilal das tribunas.