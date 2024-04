Carlinhos é apresentado no Flamengo: ‘clube em que sempre sonhei estar’

Carlinhos com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução / YouTube FlaTv) Jogada10 Jogada10

Carlinhos, um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, foi apresentado oficialmente pelo Flamengo nesta sexta-feira (12), no Ninho do Urubu. No Rubro-Negro, o atacante de 28 anos vestirá a camisa 22. O jogador comemorou o seu acerto com o Mais Querido e disse estar ansioso por sua estreia.

“Agradecer a Deus por me colocar no Flamengo, clube em que sempre sonhei estar. Meu principal objetivo aqui é ganhar títulos”, disse Carlinhos.

“Estou ansioso pra estreia, não tem como esconder isso porque estar vestindo o Manto Sagrado é um sonho. Quero ajudar meus companheiros dentro de campo e ajudar ao Flamengo a sempre sair com as vitórias”, completou o camisa 22.

Carlinhos já treinou com o elenco rubro-negro e fica à disposição do técnico Tite para a partida contra o Atlético-GO, no domingo, fora de casa.

Além disso, Carlinhos fez questão de demonstrar a sua gratidão ao Nova Iguaçu. Posteriormente, falou sobre as expectativas para este novo desafio em sua carreira.

“Vai ser uma nova etapa na minha vida, tenho a minha sincera gratidão ao Nova Iguaçu, mas estou totalmente focado no Flamengo. Sei que é uma grande equipe, que sempre tem cobranças, então é trabalhar e sempre estar em boa forma para corresponder às expectativas”, afirmou.

Versatilidade

Com 1,95 m, Carlinhos tem como principal característica o jogo aéreo. No entanto, o atacante também pode ser utilizado pela beirada do campo, como já aconteceu em outros clubes.

“Eu fiz algumas posições na base. Eu era ponta, fiz muitos gols e me puxaram pra centroavante. Quero continuar como centroavante, que é o que eu sei fazer de melhor”, explicou.

