Atlético apresenta reforço: ‘Última oportunidade’

O Atlético apresentou, nesta sexta-feira (12), seu novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do jovem Robert, que se destacou no Campeonato Mineiro com a camisa do Athletic.

O jovem jogador viveu problemas fora de campo e chegou a largar o futebol. Em 2023, aliás, ele chegou a jogar campeonato amador de X1 e jogos de várzea, em Salvador. Agora tem a oportunidade no Galo como se fosse a última da vida.

“Estou encarando como a minha última oportunidade. Na verdade, não tinha mais esperança. E agora, Deus me colocou num clube de Série A. Estou muito feliz por estar aqui”, declarou.

Ele ainda explicou que, de fato, tinha largado o mundo da bola.

“De fato, eu tinha desistido sim. Minha família me deu o suporte e falavam para que deixar a minha vida nas mãos de Deus. E foi isso que aconteceu e as coisas começaram a acontecer”.

Robert já está a vontade na nova casa e já conquistou algumas amizades. “A galera me abraçou bastante. Todos aqui, do mais novo ao mais velho. Tem uma rapaziada que eu converso bastante. O Rômulo, e o Rubinho (Rubens) que venho conversando bastante”, finalizou.

