Sporting goleia o Gil Vicente e se aproxima do título português

Sporting amassou o Gil Vicente fora de casa - (crédito: Foto: MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Sporting não obteve dificuldade para, nesta sexta-feira (12), golear o Gil Vicente por 4 a 0, fora de casa, pela 29ª rodada da Liga Portugal. Trincão (duas vezes), Diamondé e o goleiro brasileiro Andrew (contra) fizeram os gols da partida.

Com a goleada, o Sporting chega, assim, aos 74 pontos e abre sete de vantagem na liderança após 28 rodadas (os Leões têm jogo da 20ª rodada por fazer). Benfica (67) é o perseguidor mais próximo. O último título português do time de Alvalade, aliás, foi em 2020/21.

LEIA MAIS: Nove recordes do Bayer Leverkusen, que pode ser campeão no domingo

Sem dó

Mesmo jogando no Estádio Cidade de Barcelos, o Sporting não se intimidou e partiu para cima. O time do técnico Ruben Amorim abriu o placar logo cedo, aos 7′, com Trincão. Após vacilo da zaga, ele roubou a bola, cortou dois e chutou cruzado: 1 a 0.

Três minutos depois, após jogada ensaiada de escanteio, Diamondé subiu mais que todos para testar e dobrar a vantagem dos Leões. Aos 31′, mais uma vez a pressão pós-perda deu certo. Trincão recebeu de Daniel Bragança e soltou a canhota para, então, fazer 3 a 0.

Aos 38′, Pedro Gonçalves cruzou da esquerda para o artilheiro Gyokeres, que testou firme. A bola bateu no travessão, no goleiro Andrew e entrou, com a arbitragem concedendo, dessa forma, gol contra ao brasileiro.

O próximo compromisso do Sporting é novamente fora de casa, contra o Famalicão, em jogo atrasado da 20ª rodada. A partida se dará na terça-feira (16), às 16h15 (de Brasília). Já o Gil Vicente, que fica em 14º, com 28 pontos, aliás, segue com risco de queda. Está apenas dois pontos acima do Portimonense, primeiro time do Z-3.

?? Os Leões não facilitam e garantem os 3 pontos em Barcelos ???? ?? Trincão (2), Diomande e auto-golo.#GVFCSCP // 0-4 pic.twitter.com/ml1tD2zsJP — Sporting CP (@SportingCP) April 12, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.