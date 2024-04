Veja a provável escalação do Fluminense para estreia no Brasileiro

Fernando Diniz esboça escalação do Fluminense para estreia no Brasileiro - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.) Jogada10 Jogada10

O Fluminense deve repetir a escalação utilizada no duelo contra o Colo-Colo, no meio de semana, contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (13). O técnico Fernando Diniz indicou isso no treino realizado nesta sexta-feira (12), no CT Carlos Castilho – o último antes da estreia no Brasileirão.

A tendência, então, é que o volante Martinelli siga atuando como zagueiro. Isso porque o também volante improvisado como zagueiro Thiago Santos teve lesão muscular constatada nesta sexta-feira.

Com isso, a provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; André, Lima e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano.

Apesar das inúmeras lesões no Departamento Médico, Diniz ganha, ao menos, duas boas notícias. John Kennedy e Diogo Barbosa, que cumpriram dois jogos de suspensão na Libertadores, voltam a ser opções para o comandante.

Além da lesão do já citado Thiago Santos, outros problemas do Fluminense envolvem os zagueiros Marlon e Manoel, o volante Gabriel Pires, o meia Renato Augusto e os atacantes Keno e Lelê. Este último, aliás, teve diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado do joelho direito.

A estreia do Fluminense no Brasileirão é neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino. Curiosamente os times terminaram bem próximos a edição passada. O Massa Bruta ficou em sexto, com 62 pontos, enquanto o Fluzão chegou na sétima colocação, com 56.

