Bournemouth x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Bournemouth não tomou conhecimento e fez 3 a 0 no Manchester United no Old Trafford no primeiro turno - (crédito: Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Inglês 2023/24. Afinal, neste sábado, o Manchester United visita o Bournemouth pela 33ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Vitality Stadium, às 13h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 13h30 (de Brasília).

Como chega o Bournemouth

Fazendo campanha segura, o Bournemouth está na 12ª colocação. O time do espanhol Andoni Iraola não briga por vagas europeias, mas também está longe do risco de rebaixamento. Dessa forma, a equipe agora apenas cumpre tabela até o fim do torneio.

Como chega o Manchester United

Com a vaga na Champions League praticamente impossível, os Diabos Vermelhos tentam garantir ao menos a classificação para a Europa League. Neste momento, na sexta colocação, o clube está na fase prévia do torneio. Os comandados de Erik ten Hag, afinal, têm 49 pontos.

BOURNEMOUTH X MANCHESTER UNITED

Premier League 2023/24 – 33ª rodada

Data e horário: 13/04/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

BOURNEMOUTH: Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi e Kelly; Christie, Cook, Semenyo (Ouattara), Scott e Kluivert; Solanke. Técnico: Andoni Iraola

MANCHESTER UNITED: Onana; Diogo Dalot, Kambwala, Maguire e Wan-Bissaka; Casemiro (McTominay), Mainoo, Antony (Rashford), Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

Árbitro: Tony Harrington

Assistentes: Matthew Wilkes e Derek Eaton

VAR: Jarred Gillett

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.