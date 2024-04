Internacional x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional vê estreia no Campeonato Brasileiro como ótima chance para sair da má fase - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

O Internacional terá o Bahia como primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. A estreia da equipe gaúcha no torneio ocorre, neste sábado (13), às 18h30, no Beira-Rio. Ambas as equipes vão para a primeira rodada da Série A em momentos negativos após rendimentos ruins em seus estaduais.

O confronto, aliás, é uma reedição da final da edição de 1988 do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Tricolor de Aço sagrou-se o campeão com um triunfo em casa e um empate no Rio Grande do Sul.

Onde assistir

A partida terá transmissão apenas do Premiere no sistema de pay-per-view.

Como chega o Internacional

O Inter ainda não conseguiu engrenar na temporada, apesar de um bom início. Isso porque a eliminação nas semifinais do Gauchão para o Juventude, nos pênaltis, abalou o elenco. A partir disso, o time gaúcho acumula quatro empates nos últimos quatro jogos e apenas um gol marcado. Esta sequência leva em consideração tanto o Estadual como a Sul-Americana. Na segunda competição, divide o segundo lugar do grupo com o Belgrano, da Argentina.

Esta má fase promoveu protestos por parte da torcida colorada no último compromisso, o empate em 0 a 0 com o Real Tomayapo, da Bolívia, em casa. Coudet tem duas dúvidas: no meio de campo entre Fernando e Thiago Maia como volante. Bem como no ataque entre Wanderson e Wesley. O técnico argentino terá duas baixas importantes para a estreia no Campeonato Brasileiro. Trata-se do meio-campista Alan Patrick, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, e o centroavante Enner Valencia, que teve traumas no pé direito durante o Gauchão e segue em tratamento.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço alcançou a sua segunda final consecutiva do Estadual, mas perdeu o título para o seu arquirrival Vitória. Em dois jogos na decisão, sofreu revés de virada como visitante e empatou em casa. Por outro lado, a campanha na Copa do Nordeste é positiva. Recentemente, o Bahia garantiu a classificação para as semifinais depois de superar o Náutico por 3 a 0.

Há uma dúvida no setor ofensivo para Rogério Ceni entre Biel e Luciano Juba. Em contrapartida, o treinador tem dois desfalques no seu elenco. O lateral-direito Ryan não tem condições de entrar em campo, pois se recupera de uma contusão no tornozelo direito. O volante Acevedo é a outra ausência também por uma lesão, mas ligamentar no joelho direito. Por outro lado, o comandante terá o retorno do centroavante Everaldo, que estava em tratamento de um problema muscular.

INTERNACIONAL X BAHIA

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/04/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique, Maurício e Gustavo Prado; Wesley (Wanderson) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel (Luciano Juba) e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira (Fifa-PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra (PE) e Luis Carlos de Franca (RN)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira (Fifa-SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook