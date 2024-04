São Paulo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo aposta no MorumBIS para estrear bem no Brasileirão - (crédito: Foto: Nelson Almeida/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O São Paulo encara o Fortaleza neste sábado (13), às 21h, no MorumBIS, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista inicia a competição após uma eliminação precoce no Paulistão, mas embalado pela primeira vitória na Libertadores. Por outro lado, o Leão do Pici também perdeu o Estadual, para o seu maior rival, Ceará. Contudo, também chega com moral, ao bater o Nacional Potosí por 5 a 0, na Sul-Americana.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o São Paulo

O técnico Thiago Carpini não poderá contar com vários jogadores para a estreia no Campeonato Brasileiro. Afinal, Nikão, Patryck, Moreira, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Rafinha, Wellington Rato e Ferreirinha, todos no departamento médico. Além disso, existe a possibilidade do treinador poupar alguns jogadores por conta do desgaste, como o argentino Calleri que voltou de lesão recentemente e James Rodriguez, que atuou os 90 minutos contra o Cobresal, na Libertadores. Assim, ainda não se sabe se o Tricolor vai manter a formação com três zagueiros ou voltar a escalação original.

Como chega o Fortaleza

Por outro lado, o Tricolor Cearense não deve ter muitas mudanças no time titular, em relação a equipe que goleou o Nacional Potosí na Sul-Americana. Calebe e Rossetto não enfrentaram os bolivianos por conta de lesões e devem seguir fora do embate contra o São Paulo. Além disso, Thiago Galhardo já se despediu dos companheiros e não defende mais a camisa do Fortaleza. Assim, Vojvoda vai com força máxima para o MorumBIS.

SÃO PAULO X FORTALEZA

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/4/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa (Ferraresi) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Erick, Luciano e Michel Araújo; André Silva. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Hércules; Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

