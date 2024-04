Santos se interessa por Breno Lopes, do Palmeiras, que prefere ficar no Verdão

Breno Lopes jogou pouco neste ano, mas disse 'não' ao Peixe - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Santos tentou trazer para a Série B do Campeonato Brasileiro um antigo carrasco. O Peixe fez uma sondagem pelo atacante Breno Lopes, do Palmeiras, autor do gol do título da Libertadores do Verdão sobre o Alvinegro, em 2020. Mesmo assim, o jogador preferiu permanecer no Alviverde. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Breno Lopes recebeu a sondagem, mas está decidido a permanecer no Palmeiras. Por outro lado, ele só sairia do clube por uma proposta de clube do exterior. Aos 28 anos, ele vem ganhando poucas oportunidades pelo Verdão, com um gol em oito jogos neste ano. Seja como for, mesmo com a possibilidade de ganhar mais minutos pelo Santos, ele rechaçou a possibilidade de mudar de clube. Seu contrato na equipe verde vai até 31 de dezembro.

Com a camisa do Palmeiras, Breno Lopes soma 167 jogos e 25 gols, incluindo o do título da Libertadores, há quase quatro anos. Dessa forma, o Santos deverá dar mais espaço ao colombiano Morelos, que fez uma boa reta final de Campeonato Paulista e deve ganhar outras chances. Ele vem atuando no espaço deixado por Furch, recentemente lesionado.

O elenco santista ganhou uma folga de três dias, durante o fim de semana, antes do começo da Série B do Brasileirão. A estreia na competição acontece no dia 19, diante do Paysandu, na Vila Belmiro.

