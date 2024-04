Flamengo aposta no ‘fator Tite’ para voltar a vencer o Brasileirão

Tite busca tricampeonato brasileiro como treinador - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O Brasileirão 2024 vai começar, e o Flamengo quer voltar a conquistar o torneio mais importante do país. Clube de maior investimento entre os 20 participantes da Série A, o Rubro-Negro inicia sua caminhada rumo ao eneacampeonato no domingo. O adversário será o Atlético-GO, no Serra Dourada.

Mas só o investimento pesado não basta, e isso ficou comprovado nas últimas três edições. Afinal, mesmo tendo um elenco estrelado, o Flamengo sequer conseguiu liderar uma única rodada entre 2021 e 2023. Ou seja, são 114 jogos sem que o Rubro-Negro esteja na primeira colocação do torneio.

A última vez que o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro foi nas duas rodadas finais da edição 2020, quando acabou campeão. Num torneio maluco, que a liderança passou pela mão de vários clubes, a equipe da Gávea, que começou com Domènec Torrent e acabou com Rogério Ceni, buscou grande arrancada no fim para assegurar o oitavo título.

Desta vez, porém, a expectativa no Ninho do Urubu é de um ano mais tranquilo. E para voltar a conquistar a competição, o Flamengo conta com uma bola de segurança: o técnico Tite. Com dois títulos brasileiros no currículo, ambos pelo Corinthians (2011 e 2015), o treinador costuma montar equipes sólidas e seguras em competições longas, como o Campeonato Brasileiro.

Além dos títulos com o time paulista, Tite também liderou a Seleção Brasileira nas duas Eliminatórias para as Copas do Mundo de 2018 e 2022. Para o Mundial da Rússia, ele chegou com o Brasil em sexto, fora da zona de classificação, mas terminou na liderança depois de conseguir dez vitórias e dois empates em 12 jogos. Já para o Mundial do Qatar, ele foi além e terminou a competição de maneira invicta, com 45 pontos, um recorde no torneio.

Clube se preocupa

O fato de não liderar o torneio desde 2020 preocupa o Flamengo. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva após a apresentação do atacante Carlinhos, o vice-presidente de futebol Marcos Braz falou sobre o tema. O dirigente afirmou que este tema foi abordado dentro do clube, mas que todas as competições são importantes.

“Esse dado da última vez que o Flamengo foi líder a gente falou aqui dentro. É um dado muito importante e que nos preocupa: 2020 foi a última vez. Em relação a campeonato, você vai analisando e vendo o que é possível fazer para analisar o seu poder decisório. E isso não deverá ser feito sem a análise da parte da ciência e do dia a dia. Não posso falar hoje o que vai ser prioridade. Hoje o Flamengo não tem prioridade. Hoje é no sentido do que disputar ganhar. Não tem nada diferente do que o Tite falou, nada disso. Apenas é que a gente precisa de embasamento da ciência para ir tomando as decisões. É nesse sentido que o Tite falou. E aí ele vai conversar”, disse Braz. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.