Maratona Brasília 2024: correr é moda também entre os boleiros

A uma semana da Maratona Brasília 2024, evento apoiado pelo Correio Braziliense com provas nos próximos dias 20 e 21 de abril em comemoração ao aniversário de 64 anos da capital, ex-jogadores de futebol são um incentivo a quem ainda não se inscreveu nos desafios de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. As inscrições terminam nesta segunda-feira (15).

Carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o ex-atacante holandês Arjen Robben é um adepto recente da maratona. Há um ano, o jogador com passagem por PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique disputou a Maratona de Roterdã. O ponta do drible manjado para dentro completou o percurso da Maratona de Roterdã em 3h13min40s.

"Estou totalmente destruído, mas consegui. Não sou mais um atleta profissional, mas posso dizer a vocês que, se você termina uma maratona em menos de três horas, você é um atleta top. É quase como ganhar um título no futebol", celebrou, aos 40 anos. A satisfação do craque tinha comparação com o próprio desempenho. Em 2022, Robben havia feito um tempo superior.

Robben admitiu a dificuldade da missão e filosofou ao indicar a maratona a aos apaixonados por correr. "Para um corredor como eu, uma distância dessas é muito longa. Mas eu amo esportes e amo um desafio. Erben Wennemars (ex-patinador de velocidade) sempre disse: 'Uma vez atleta, sempre atleta'. Não sou mais um atleta de primeira linha. Estou muito feliz", comentou em entrevista ao site NOS.

Eleito melhor jogador do mundo em 2007, o brasiliense Ricardo Izecson dos Santos Leite, o Kaká, também suou a camisa em uma maratona. O ex-meia-atacante correu em Berlim, capital da Alemanha. Nascido no Gama, o astro do São Paulo, Milan, Real Madrid, Orlando City e campeão da Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira cruzou a linha de chegada em 3h38min6s.

"Correr uma maratona é um dos poucos esportes em que um atleta amador tem o privilégio de estar no mesmo 'campo' com atletas profissionais de elite. Tive a honra de correr a minha primeira maratona na prova em que Eliud Kipchoge quebrou o recorde mundial", afirmou à época. O queniano estabeleceu a marca de 2h1min39s.

Eleito Bola de Ouro pela revista France Football em 2003, o meia Pavel Nedved foi atração na Maratona de Praga, capital da República Tcheca. "O que eu queria era terminar a prova em boas condições físicas", afirmou depois de competir em 2010.

Um dos melhores goleiros do mundo, o holandês Edwin van der Sar competiu na Maratona de Nova York, em 2011. Campeão da Champions League pelo Ajax e o Manchester United, o grandalhão de 1,97m correu entre 47 mil pessoas em 2011.

Luis Enrique, dono da prancheta do líder do francesão Paris Saint-Germain, não se restringe ao limite da área técnica à beira do campo. Em novembro de 2005, o então jogador aposentado completou o percurso da Maratona de Nova York em 2h58min8s. "Desde a infância, aprendi que na vida você tem que tomar decisões. Se você pensar friamente, a sua vida é uma decisão constante", disse o espanhol à época depois realizar um dos sonhos da vida. Em 2015, ele brindou o Barcelona com a conquista da Champions League à frente do trio MSN: Messi, Suárez e Neymar.

Participe

As inscrições para a Maratona Brasília 2024 terminam nesta segunda-feira (acesse o QR Code para mais informações). Em 21 de abril, a largada da Maratona Brasília será às 7h, na Praça da Cidadania, em frente ao Teatro Nacional, e não mais na Esplanada dos Ministérios. O percurso passará por todo o Eixo Monumental, antes de percorrer o Eixão Norte de cabo a rabo. Em seguida, os participantes chegarão à ponta do Eixão Sul, farão o caminho de volta e completarão a prova novamente em frente ao Teatro.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever até as 23h59 desta segunda-feira (15). A presença dará direito ao kit da corrida composto de um número de peito, uma medalha de participação e uma camiseta.

Haverá, além disso, a possibilidade de conquista de uma segunda medalha, caso seja completada uma das duas opções de desafio — algo inédito na história da competição de rua.

O segundo, o Desafio Juscelino Kubitscheck (JK), será composto pelo término de duas meia-maratonas, uma no sábado e outra no domingo. Haverá, portanto, diferentes combinações à escolha dos inscritos. Os valores para as adesões variam de prova para prova. No caso da maratona, a taxa alterna entre R$ 80 e R$ 160. As meias-maratonas, de R$ 70 a R$ 140. Os 3km, 5km e 10km, de R$ 55 a R$ 110. Por último, os desafios custarão entre R$ 140 e R$ 280.