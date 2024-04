Clubes da Série B saem da Libra e estão em conversas com Liga Forte

Reunião de presidentes de clubes da Libra, em São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/Libra) Jogada10 Jogada10

Quatro clubes da Série B do Campeonato Brasileiro estão de saída da Libra com o objetivo de integrar um novo bloco único na Liga Forte União (LFU). Esta vertente é formada por clubes da Liga Forte Futebol e do Grupo União.

Por não concordarem com os termos do contrato assinado com a Globo, Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta deixaram o bloco. A Folha de São Paulo publicou inicialmente a informação.

O Botafogo, outro representante paulista, já faz parte da Liga Forte União. Já o Guarani está em tratativas e deve aceitar a entrada.

Quando houver a oficialização destas saídas, a Série B terá apenas três clubes na Libra: Brusque, Paysandu e Santos. Os representantes da elite que atualmente formam o bloco são Atlético, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. O Corinthians negocia sua adesão.

A LFU, por outro lado, tem dez clubes na elite: Athletico, Atlético-GO, Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.

