Atropelo: Newcastle goleia impiedosamente o Tottenham

O Newcastle, com uma grande atuação coletiva, arrasou o Tottenham na manhã deste sábado (13/4), no jogo que abriu a 33ª rodada da Premier League. Em seus domínios, o St. James Park, fez 4 a 0 nos londrinos. Contudo, o curioso é que o Newcastle deixou a bola com o rival (teve apenas 28% de posse). Mas foi letal quando atacou e poderia ter feito bem mais em cima de um time fortíssimo que briga pelo G4. Isak fez dois gols, Gordon e Schar marcaram os outros tentos dos Magpies.

O Newcastle chega, assim, aos 50 pontos, assumindo provisoriamente a sexta posição. Mas o time do Norte da Inglaterra está na sexta posição, na luta por posição à Liga Europa. O Tottenham, com a derrota, caiu para o quinto lugar, com 60 pontos. Mas esta posição ainda pode valer uma vaga na Champions, caso a Uefa defina (pelo ranking) que os ingleses terão cinco times na principal competição continental. Ou, ao menos uma vaga à Liga Europa.

Tottenham com a bola; mas Newcastle faz os gols

O Newcastle fez um jogo muito inteligente. Deixou a bola com o Tottenham. Mas encaixou rápidos ataques quando recuperava as bolas, aproveitando erros de passes em profusão do time londrino. O primeiro gol foi num desses erros. Isak recebeu a bola, cortou a marcação e fez 1 a 0. Dois minutos depois, Nova perda de bola do Tottenham e como resultado, Gordon, em grande jogada, ampliou.

No segundo tempo, a eficácia ofensiva persistiu. Tottenham com a bola e o Newcastle mandando para a rede. Aos seis minutos, Isak apareceu muito bem para fazer o terceiro gol, aos seis minutos. O Tottenham estava perdido em campo. Dessa forma, o time da casa seguiu em cima. Perdeu várias outras chances de gol até que, aos 43, após escanteio da direita cobrado por Gordon, o zagueiro Schar cabeceou sem chance para o goleiro Vicario. Goleada ratificada.

