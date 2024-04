Griezmann brilha, e Atletico de Madrid vence Girona de virada

Griezmann marcou duas vezes na vitória do Atletico de Madrid sobre o Girona - Foto: THOMAS COEX/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: THOMAS COEX/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Atletico de Madrid acirrou a disputa por vaga na Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Com dois gols de Griezmann, os Colchoneros venceram o Girona por 3 a 1, de virada, neste sábado (13), no Metropolitano, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, se firmaram na quarta colocação. Angel Correa completou o placar, enquanto Dovbyk fez para o time catalão.

Veja a classificação do Campeonato Espanhol!

Com a vitória, o Atletico de Madrid chegou aos 61 pontos e, dessa forma, se firmou na quarta colocação. O Girona, por sua vez, permanece em terceiro lugar, com 65. O Atleti volta a campo na próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, fora de casa, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Já o Girona joga sábado (20), às 16h, contra o Cadiz, pelo Espanhol.

Girona sai na frente, mas Atletico vira com dois de Griezmann

O jogo não começou fácil para os colchoneros. O Girona surpreendeu logo aos quatro minutos e, assim, abriu o placar com o ucraniano Doybyk. O Atletico de Madrid apertou a marcação, e a partida ficou truncada. Dessa forma, as equipes cometeram muitos erros. O Atleti, no entanto, errava menos e chegou ao empate com Griezmann, aos 34, de pênalti, e virou com Correa, aos 50, de cabeça.

Após conseguir a virada no último lance do primeiro tempo, o Atletico de Madrid voltou para a etapa final mais animado. Assim, ampliou a vantagem aos quatro minutos, com Griezmann. O Girona sentiu o golpe, mas não desistiu e foi ao ataque. Por outro lado, cedeu espaços para o Atleti, que empilhou chances perdidas. A melhor delas com Molina, após o goleiro Gazaniga errar a saída de bola.

