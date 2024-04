Inter x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano com folga e caminha para o título - Foto: Piero Cruciatti/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Piero Cruciatti/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão está cada vez mais perto de conquistar mais um título. Com 14 pontos de vantagem para o segundo colocado, a Nerazzurri enfrenta o Cagliari, que luta contra o rebaixamento, neste domingo (14), às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pela 32ª rodada.

Veja a classificação do Campeonato Italiano!

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do canal ESPN (TV fechada) e da Star + (plataforma de streaming).

Como chega a Inter de Milão?

Com uma vantagem confortável na liderança, a Inter de Milão já tem uma mão na taça. Com 21 pontos em disputa e 14 à frente do Milan, a Nerazzurri faz contagem regressiva pelo título italiano. Para o duelo contra o Cagliari, no entanto, o técnico Simone Inzaghi terá desfalques de peso, como o zagueiro Pavard e o atacante Lautaro Martínez, suspensos, e o zagueiro De Vrij, machucado. Cuadrado é dúvida.

Como chega o Cagliari?

No meio da tabela, o Cagliari ainda tem chances remotas de rebaixamento. Entretanto, isso não deve ser uma ameaça para o clube até o fim da temporada. A missão contra a Inter de Milão será difícil, principalmente por conta do alto número de desfalques. Méndez e Deiola vão cumprir suspensão, enquanto Pavoletti, Mancosu, Marko Rog e Petagna estão no departamento médico.

Inter de Milão x Cagliari

32ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 14/04/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Aléxis Sánchez. Técnico: Simone Inzaghi

Cagliari: Scuffet; Zappa, Mina, Dossena e Augello; Sulemana, Makoumbou, Viola, Oristanio e Luvumbo; Shomurdov. Técnico: Claudio Ranieri

Árbitro: Francesco Fourneau

Assistentes: Domenico Palermo e Dario Garzelli

VAR: Marco Di Bello

