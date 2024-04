City goleia Luton Town. Que venha o Real na Champions

Haaland é celebrado após marcar, de pênalti, o seu gol neste 5 a 1 do Haaland sobre o Luton Town - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Sem muito esforço, o Manchester City goleou o Luton Town neste sábado (13/4), pela 33ª rodada da Premier League inglesa: 5 a 1. Em casa, no Etihad Stadium, o atual tricampeão fez um gol no primeiro ataque, mas teve dificuldade paras furar o ferrolho, o que conseguiu na segunda etapa. Hashioka (contra), Kovacic, Haaland (de pênalti), Doku, num golaço, e Gvardiol marcaram para o City. O tento do Luton Town foi de Barkley. Agora o foco vira o jogo de volta pelas quartas de final da Champions, contra o Real Madrid.

Veja aqui a tabela de classificação da PremierLeague

O Manchester City vai aos 73 pontos, assim segue na briga direta com Arsenal e Liverpool pelo título, que seria o seu quarto seguido na Premier League. O Luton Town, com 25 pontos, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

City marca logo aos dois minutos

Mal começou o jogo e o City foi logo fazendo o seu gol, aos dois minutos. Haaland, entrou na área e chutou para defesa do goleiro, Mas o norueguês teve uma segunda oportunidade, mas seu voleio foi ruim. Contudo, a bola foi em cima de Hashioka e tomou a direção do gol . Porém, o que parecia ser o início de uma goleada ainda no primeiro tempo, não se tornou realiadade. Não adiantaram ter 76% de posse e 19 finalizações (seis na direção do gol) contra nenhum chute sequer do Luton 76%, os Citizens não conseguiram voltar a vazar e rede do Luton na etapa.

Citizens ampliam

Nos 45 minutos finais, nada mudou. City em cima, Luton numa retranca cerrada. Aos 19, num chute da entrada da área após jogada ensaiada de escanteio pela esqueda. Kovacic fez o segundo gol dos Citizens. Somente aí o Luton tentou ir ao ataque. Até acertou uma no travessão de Ederson. Porém, levou o terceiro. Doku sofreu pênalti e Haaland cobrou para ampliar o placar.

Com o 3 a 0, Guardiola – que poupou alguns titulares para o jogo da Champions contra o Real – fez mudanças para descansar alguns atletas e o Luton aproveitou para se aventurar ao ataque e dimiuir o placar com Barkley aproveitando um domínio errado de Matheus Nunes. Mas este gol acordou o City que tratou de fazer mais dois belos gols. Primeiro com Duku, uma pontura driblando dois rivais na área. E, nos acréscimos, com Gvardiol mandando de fora da área um passe de Doku, o melhor em campo.

Sábado (13/4)

Newcastle 3×0 Tottenham

Manchester City 5×1 Luton Town

Brentford x Sheffield United

Nottingham Forest x Wolverhampton

Burnley x Brighton

Bournemouth x Manchester United – 13h30

Domingo (14/4)

Liverpool x Crystal Palace – 10h

West Ham x Fulham – 10h

Arsenal x Aston Villa – 12h30

Segunda-feira (15/4)

Chelsea x Everton – 16h

