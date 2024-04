Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Botafogo empataram sem gols no Mineirão, pelo Brasileirão 2023 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Cruzeiro e Botafogo estreiam no Campeonato Brasileiro sob pressão. A Raposa chega com jejum de quatro jogos e em crise após o vice para o Atlético-MG no Mineiro e o tropeço em casa pela Sul-Americana. O Alvinegro, por sua vez, perdeu as duas partidas pela Libertadores. Ambos, inclusive, trocaram de técnicos. Desse jeito, as equipes se enfrentam neste domingo (14), às 17h (de Brasília), no Mineirão.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do canal Premiere, serviço pay-per-view.

Como chega o Cruzeiro?

Sem vencer há um mês, o Cruzeiro chega pressionado para a partida contra o Botafogo. Afinal, o clima esquentou na Toca da Raposa após o vice diante do Atlético-MG, no Campeonato Mineiro, e o frustrante empate com o Alianza, da Colômbia, por 3 a 3, no Mineirão, pela Sul-Americana.

O Cruzeiro não venceu os últimos quatro jogos. Durante essa semana, torcedores queimaram bandeira do Ronaldo e fizeram protestos contra os jogadores. O goleiro Rafael, inclusive, foi o principal alvo. Afinal, o arqueiro falhou no empate com o Alianza, da Colômbia. Isso tudo em meio a troca de técnico.

Para o duelo contra o Botafogo, o técnico Fernando Seabra não deve fazer alterações na equipe. Assim, o treinador deve manter a base que entrou em campo contra o Alianza, pela Sul-Americana.

Como chega o Botafogo?

Após ser derrotado nos últimos dois jogos pela Libertadores, o Botafogo tenta juntar os cacos na estreia no Brasileirão. O Alvinegro tenta esquecer a última edição, onde perdeu o título após liderar com folga por 30 rodadas, e iniciar uma nova história.

O técnico Artur Jorge, que faz o segundo jogo no comando do time, deve manter o esquema utilizado contra a LDU, no Equador. Assim, o Botafogo deve ir a campo com quatro atacantes para buscar os três pontos em sua estreia no Brasileirão.

Cruzeiro x Botafogo

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 14/04/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Rafael Cabral (Anderson); William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (José Cifuentes) e Matheus Pereira; Arthur Gomes, Mateus Vital (Álvaro Barreal) e Juan Dinenno. Técnico: Fernando Seabra

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Gregore), Luiz Henrique e Jeffinho; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira

