Juventus e Torino: clássico modorrento e nada de gol

Bellanova, do Torino, (de vinho) tenta chegar para marcar o juventino Chiesa - (crédito: AFP via Getty Images)

O sabadão (13/4) foi de clássico de Turim, no Campeonato Italiano. Torino e Juventus se enfrentaram no Estádio Olímpico, pela 32ª rodada. Mas decepcionaram. Mesmo atuando em casa, o Torino não assustou o gol de Szczesny. Já a Juve lamentou a falta de pontaria de Vlahovic, que perdeu dois gols no primeiro tempo, e o péssimo futebol do time na etapa final. No fim das contas, 0 a 0.

Para a Juventus, o resultado pouco alterou a sua situação na tabela. Afinal, está consolidada em terceiro lugar, com 63 pontos. Sem chance de título, mas com a vaga à Champions 2024-25 praticamente garantida. Mas o Torino, em nono com 45 pontos, perde a chance de tentar se aproximar do grupo que luta por vaga às ligas europeias.

Nada de gol no primeiro tempo

Apesar do equilíbrio, praticamente a mesma posse para cada time e Juve com 4 finalizações a 2, foi inegável que a Juve foi bem superior. Afinal as quatro finalizações foram perigosas sendo que em duas delas o atacante Vlahovic, na pequena área, perdeu. Uma mandando na trave e outra em cima do goleiro Milinkovic-Savic. Já as finaliziações do Torino não levaram perigo nenhum ao gol juventino.

Péssimo segundo tempo

O que se viu na etapa final foi uma partida modorrenta, com muita troca de bola no meio de campo, mas quase nenhuma ousadia ofensiva. Tirando uma cabeçada de Lázaro, do Torino, já nos acréscimos, poouco a acrescentar. Enfim, tamanha falta de emoção não poderia resultar em outro resultado que não fosse um modorrento 0 a 0. Enfim, jogo para esquecer.

Jogos da 32ª rodada do Italiano

Sexta (12/4)

Lazio 4×1 Salernitana

Sábado (13/4)

Lecce 1×0 Empoli

Torino 0x0 Juventus

Bologna x Monza – 15h45

Domingo (14/4)

Napoli x Frosinone – 7h30

Sassuolo x Milan – 10h

Udinese x Roma – 13h

Inter x Cagliari – 15h45

Segunda-feira (15/4)

Fiorentina x Genoa – 13h3o

Atalanta x Verona – 15h45

