Vasco lança novo uniforme. Com homenagem a Roberto Dinamite

Neste sábado, Roberto Dinamite completaria 70 anos. Com isso, logo pela manhã, o Vasco da Gama iniciou as homenagens ao ídolo do clube. Através de um video emocionante, no qual aparecem familiares do ex-jogador, clube divulgou, em suas redes sociais, o novo primeiro uniforme do clube para o restante da temporada.

A peça, na cor predominante preta e com detalhes em branco, foi desenvolvida em homenagem ao ex-jogador, que é, até hoje, o maior artilheiro da história da equipe carioca, de todos os clássicos do Rio de Janeiro e da história do Campeonato Brasileiro.

???????????????????????????????? ???? ?? https://t.co/44FFbaQOpa Já disponível nas lojas do Gigante. ????: Alessandra Lima | Movedby#VascoDaGama ???? #DinamiteEterno! pic.twitter.com/i3KRx49rEp — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 13, 2024

“Eu sempre estarei vivo no peito de cada vascaíno que usa a nossa camisa com tanto orgulho e amor, que tem a cruz e o coração como uma coisa só.”#DinamiteEterno ???? #VascoDaGama pic.twitter.com/WTVSi1IsKD — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 13, 2024

Veja mais fotos do uniforme homenageando Roberto Dinamite

Além disso, a partir desta temporada, a CBF lança nesta primeira rodada o troféu Roberto Dinamite. O artilheiro da competição vai receber prêmio em dinheiro pela marca – pelo menos R$ 100 mil – e cada gol vai valer R$ 5 mil.

O Gigante da Colina irá estrear o novo uniforme diante do Grêmio, neste domingo (14), em São Januário, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

