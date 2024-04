Bruno Fernandes evita a derrota do United

Solanke comemora o golaço que marcou para o Bournemouth. Mas, no fim, 2 a 2 - (crédito: Foto: Solanke comemora o golaço que marcou para o Bournemouth - Foto: Reprodução do X @afcbournemouth) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (13/4), ao sair com o empate em 2 a 2 com o Bournemouth, o Manchester United tem o que comemorar. O time não fez um bom jogo, sendo apático na maior parte do tempo. Porém, contou com a eficácia de Bruno Fernandes. Ele levou o time, que esteve duas vezes atrás do placar, a sair do Vitality Stadium com um ponto graças a seus dois gols, um de pênalti. Solanke e Justin Kluivert marcaram para o United.

O Manchester tem 50 pontos, em sétimo lugar e vai ter de se contentar em brigar por uma vaga à Liga Europa. O Bournemouth, com 42 pontos, está em 12º, no meio da tabela e no grupo dos times que não devem alcançar as competições europeias, mas sem risco algum de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Bournemouth manda no 1º tempo

O United fez péssimo primeiro tempo. Saiu para o intervalo perdendo por 2 a 1, mas não apanhou de mais por causa de boas defeas de Onana, na trave e duas finalizações na cara do gol que o Bournemouth mandou fora. O United só fez alguma coisa quando Bruno Fernandes apareceu no ataque, Uma foi fora, mas a outra fz o gol, após confusão na área, empatando o jogo aos 30 minutos. Aliás, naquela altura o Bournemouth lamentava as chances perdidas. Mas pelo menos uma entrou. Solanke deixou a zaga e fez um golaço, aos 15 minutos. O gol de Bruno Fernandes foi aos 30. Mas quatro minutos depois o Bournemouth voltou à ficar na frente, gol de Justin Kluivert aproveitando cochilo da marcação do United.

United arranca empate

Na etapa final, o Bournemoth apareceu com perigo. Mas o United, mesmomnão fazendo um bom jogo, conseguiu chegar ao empate aos 20 minutos, num pênalti bem cobrado por Bernado Silva. O jogo seguiu com muito equilibrio. Contudo, aos 49 minutos, Christie entrou na área e fou derrubado por Kambiwala. Pênalti inicialmente marcado pelo árbitro. Mas ele foi ao VAR e remarcou como falta quase na risca. Cobrança que só resultou e escanteio, para alívio do United.

Jogos da 33ª rodada da Premier League

Sábado (13/4)

Newcastle 3×0 Tottenham

Manchester City 5×1 Luton Town

Brentford 2×0 Sheffield United

Nottingham Forest 2×2 Wolverhampton

Burnley 1×1 Brighton

Bournemouth 2×2 Manchester United

Domingo (14/4)

Liverpool x Crystal Palace – 10h

West Ham x Fulham – 10h

Arsenal x Aston Villa – 12h30

Segunda-feira (15/4)

Chelsea x Everton – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.