Athletico x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico inicia a trajetória no Campeonato Brasileiro, neste domingo (14). O seu primeiro adversário será o Cuiabá e o duelo vai ocorrer, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena. Ambas as equipes foram campeãs estaduais nesta temporada e estão com série invicta.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do canal TNT Sports na TV fechada, Cazé TV no YouTube e na Twitch. Assim como no serviço de streaming Max.

Como chega o Athletico

O Furacão teve um início de temporada turbulento com o técnico Juan Carlos Osório. Afinal, mesmo com os bons resultados em campo, o desempenho da equipe, suas escolhas táticas e de atletas, assim como sua postura durante e depois das partidas não agradavam a diretoria e os torcedores. Inclusive, sob o seu comando, o Athletico sofreu a única derrota em 2024, por 2 a 0 para o Londrina, no jogo de ida das quartas de final do Paranaense.

Posteriormente, a direção acertou a chegada de Cuca para o comando técnico. Ele era uma opção que já haviam tentando antes de fechar com o treinador anterior. Com a mudança, a equipe se recuperou e garantiu o título estadual, o segundo seguido. Na Sul-Americana, o Furacão conquistou duas vitórias e duas goleadas, com dez gols marcados. Sob o novo comando são sete triunfos em sete compromissos.

Assim, com o restabelecimento da confiança, aposta na invencibilidade de nove meses em casa e vencer o Cuiabá para começar a Série A com o pé direito. Cuca poderá escalar força máxima na estreia do time no Campeonato Brasileiro. Por sinal ainda tem três dúvidas na escalação: duas no meio de campo entre Christian e Bruno Zapelli. Bem como no ataque, pois Pablo e Mastriani brigam pela vaga de titular.

Como chega o Cuiabá

O Dourado assegurou o troféu do torneio mato-grossense, o seu quarto consecutivo, aliás, de forma invicta. Mesmo com a saída do treinador Antônio Oliveira para o Corinthians, o time ainda não sabe o que é derrota na temporada. Até aqui, são 20 partidas sem perder. No entanto, vai enfrentar o Athletico fora de casa com uma marca negativa. Em três jogos na Arena da Baixada são dois resultados negativos e um empate.

O treinador interino Luiz Fernando Iubel terá dois desfalques para o confronto. Isso porque, o lateral-esquerdo Ramon, com uma lesão na coxa esquerda. Além do volante Denílson, que está afastado, após tentar entrar na Justiça para obter a rescisão contratual com o clube de forma unilateral.

ATHLETICO X CUIABÁ

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 14/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Godoy, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Christian (Bruno Zapelli), Julimar (Cuello) e Canobbio; Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca

CUIABÁ: Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Derik Lacerda, Pitta e Deyverson. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa-BA)

