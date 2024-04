Internacional e Bahia abrem o Brasileirão, neste sábado (13/4) no Beira-Rio. Ambos passaram em branco no Estadual e querem começar bem a campanha no principal torceio nacional. O jogo será às 18h30 (de Brasília). E a Voz do Esporte estará em cima, com a sua cobertura-Raiz que começa com um pré-jogo a partir das 17h30. Com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.