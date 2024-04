Leverkusen x Werder Bremen: onde assistir, escalações, arbitragem

Jogadores do Leverkusen não escondem a alegria durante o treino. Afinal, neste domingo (14/4), pode sagrar-se campeão alemão pela primeira vez na história - (crédito: Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen) Jogada10 Jogada10

O Bayer Leverkusen, neste domingo (14/4), tem tudo para sagrar-se campeão alemão pela primeira vez em sua história. Com com 13 pontos de frente para o Bayern (76 a 63), o time precisa vencer, em casa, na Bay Arena, o Werder Bremen. Caso consiga o objetivo, voltará a abrir 16 pontos sobre o Bayern e Stuttgart (que já jogaram na rodada). Assim, como faltarão apenas mais cinco rodadas, não poderá mais ser alcançado pelo único rival ainda com chances matemáticas para tirar o seu título

O Bayer é muito favorito. Ainda não perdeu na competição – tenta ser o primeiro campeão invicto da história da Bundesliga – e no turno, na casa do rival, venceu por 3 a 0. O Werder Bremen é apenas o 12º colocado, com 31 pontos e ainda com risco de rebaixamento. Além disso, não vence há seis jogos.

Onde assistir

Este jogo terá a cobertura da TV Cultura (aberta), SporTV (fechada), Onefootball (streaming) e Cazé TV (youtube) a partir das 12h30 (de Brasília)

Como chega o Leverkusen

Incensado como a maior revelação como treinador na Europa nesta temporada, Xabi Alonso diz que o time está tranquilo em relação ao jogo. E que não há pressão quanto ao título. Afinal, mesmo que o time não consiga o caneco nesta rodada. ainda tem cinco rodadas pra confirmar a conquista.

“Não queremos pensar muito nas eventualidades. Vamos nos preparar normalmente para o jogo. Felizmente, não é a única chance que temos de ser campeões. Mas estamos jogando em casa e queremos aproveitar a primeira chance”, disse Xabi, que pregou respeito ao Werder Bremen, que históricamente é um time com um cartel de muito mais suicessos do que o Leverkusen, mas que não vive um bom momento.

“Nosso rival é bom, tem ideias claras de jogo. Temos de ser cuidadosos ao extremo”, disse Xabi Alonso, que segue sem o brasileiro Arthur, mas que vai de Boniface no ataque., O jogador vinha se recuperando de lesão e estava començando no banco. Mas, nas últimas partidas, entrou bem. Assim, ganha de novo a vaga de titular.

Como chega o Werder Bremen

Não bastasse os seis jogos sem vencer e má posição na tabela, o Werder Bremen está com uma série de desfalques. Contando suspensões e lesões, são sete, incluindo o seu principal jogador e capitão, Friedl. E esse número deve aumentar, pois Stark e Pieper são dúvidas. Assim, cravar a escalação do técnico Ole Werner é uma incognita

LEVERKUSEN x WERDER BREMEN

29ª rodada do Campeonato Alemão

Data e Horário: 14/4/2024, 12h30 (de Brasília)

Local: Bay Arena, Leverkusen (ALE)

LEVERKUSEN: Hradecky; Kossounou, Tah, Piero Hincapie e Frimpong; Palacios, Xhaka e Grimaldo; Wirtz e Hofmann; Boniface. Técnico: Xabi Alonso

WERDER BREMEN: Dudu; Malatini, Gross e Veljkovic; Weiser, Schmid, Lynen, Bittencourt e Agu; Woltemade, e Kownacki. Técnico: Ole Werner

Árbitro: Harm Osmers

Auxiliares: Robert Kempter e Thorben Siewer

VAR: Pascal Müller

