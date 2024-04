Santos encaminha contratação de Patrick, do Atlético

Patrick em partida contra o Vasco, pela primeira rodada do Brasileirão de 2023 - (crédito: PEDRO SOUZA / ATL..TICO) Jogada10 Jogada10

De olho na Série B do Brasileirão, que começa no próximo final de semana, o Santos está muito perto de fechar a contratação do meia Patrick, sem espaço no Atlético. Quem garante que o acerto está próximo, aliás, é o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira.

Teixeira deu essa informação sobre Patrick neste sábado (13), em um evento pela comemoração dos 112 anos do Santos. O aniversário, de fato, é comemorado no dia 14 de abril.

“Não gosto de fazer antecipações de nomes de jogadores enquanto estamos definindo. Óbvio que existe uma tratativa junto ao Atlético. Essa tratativa pode ter uma solução da maneira que as diretorias estão conversando. Há a possibilidade não apenas do empréstimo, como do acerto definitivo. Acredito que esteja bem encaminhada essa questão”, informou Teixeira.

Patrick está com 31 anos e foi contratado pelo Atlético no início do ano passado, mas não se firmou na equipe. Em 2024, aliás, o meia disputou apenas três jogos, com 120 minutos em campo. No clube mineiro, ele soma um gol em 48 partidas, com dois títulos estaduais. Antes, ele atuou ainda por Operário-PR, Marcílio Dias (SC), Caxias (RS), Comercial (SP), Gaziantepspor, Goiás, Sport, Internacional e São Paulo.

Desde a queda para a Série B, em dezembro do ano passado, o Santos tem investido bastante. Só para a criação, o Peixe contratou Giuliano, Otero e Cazares. Nonato e Miguel são outras opções. Já os volantes são Pituca, Alison, Rincón, Sandry e João Schmidt.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.