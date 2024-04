Vitória x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória é o atual campeão da Série B - (crédito: Foto: @victorfotos/EC Vitoria) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras visita o Vitória neste domingo (14), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne os campeões da Série A e B de 2023 e também de seus respectivos Estaduais. Afinal, o Verdão conquistou o Paulistão em 2024 ao bater o Santos, enquanto o Rubro-Negro conquistou o Baianão vencendo seu rival, Bahia na decisão. Assim, os dois times chegam embalados e tentam iniciar o torneio de pontos corridos com o pé direito.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Vitória

O técnico Léo Condé terá um pacotão de sete reforços disponíveis para a estreia no Brasileirão: Reynaldo (zagueiro), Bruno Uvini (zagueiro), Luan Santos (meio-campista), Jean Mota (meio-campista), Pablo (meio-campista), Léo Naldi (meio-campista), e Luiz Adriano (atacante). Afinal, todos eles não estavam inscritos no estadual, vencido pelo Vitória no domingo, e podem ganhar espaço conforme o avançar da competição.

Em contrapartida, o lateral Felipe Vieira e o atacante Everaldo, que se recuperam após lesões, ainda não têm data definida para retorno. Contudo, a tendência é a de que, mesmo com esse pacotão de reforços, o técnico escale os mesmos jogadores que venceram o Bahia na final do Estadual.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Verdão também deve ter novidade em campo no domingo. Afinal, o meio-campo Zé Rafael participou das atividades na Academia de Futebol e poderá ser escalado no time titular após ficar fora devido a uma virose e uma lombalgia. Contudo, não sabe se ele começará a partida. Assim, Richard Ríos pode começar o embate. Além disso, existe a expectativa é que Abel escale Mayke e Endrick entre os titulares.

A dupla havia sido poupada do confronto pela Libertadores, contra o Liverpool-URU. Por fim, a dúvida fica em relação ao esquema montado pelo técnico português, se optará pela linha de quatro defensores ou manterá o sistema defensivo com três zagueiros.

VITÓRIA X PALMEIRAS

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 14/04/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Luan), Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

