Liverpool x Crystal Palace: Onde assistir, escalações, arbitragem

Luis Díaz controla a bola durante o treino do Liverpool - (crédito: Foto: Divulgação/Liverpool)

No Anfield, o Liverpool recebe os londrinos do Crystal Palace, neste domingo (14/4), às 10h (de Brasília) pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Atual terceiro colocado com 71 pontos, o Liverpool, com uma vitória, pode voltar ao primeiro lugar. De cara, ultrapassaria o Manchester City (que tem 73 pontos, mas já que jogou neste sábado, goleando o Luton Town). E precisaria torcer pelo tropeço do Arsenal, que recebe o forte Aston Villa neste domingo.

O Crystal Palace está brigando na outra ponta. Afinal, com 30 pontos, é apenas o 15º colocado, com cinco pontos de frente para o primeiro dentro do Z3, o Luton Town. Assim, um fracasso o mantém prõximo da degola. Já a vitória daria um respiro ao time londrino.

Como está o Liverpool

Ainda sem o goleiro Alisson e o curinga Matip, o técnico Jurgen Klopp tem quase a força máxima para esta partida em que uma vitória o manterá na incrível briga pelo título que reúne Arsenal e City, como também a recuperação da derrota no meio da semana em casa para a Atalanta (3 a 0) em Anfield, pelas quartas de final da Liga Europa. Destaque para o forte ataque com Salah, Darwin Nuñez e Luis Díaz.

Como está o Crystal Palace

O Crystal tem vários lesionados, como o ex-Flamengo Matheus França. Porém, o grande desfalque é Doucouré, destaque da equipe. Outro grande problema do tecnicos Oliver Glasner foi montar o trio de zagueiros Nos últimos treinos, ele optou por Ward, Andersen e Lerma. E deve ser estes três os escolhidos.

LIVERPOOL X CRYSTAL PALACE

33ª rodada da Premier League

Data e horário: 14/4/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Anfield, Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Szoboszlai; Salah, Darwin Nuñez e Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp

CRYSTAL PALACE: Henderson; Ward, Andersen e Lerma; Munoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Olise, Mateta e Eze. Técnico: Olivr Glasner

Árbitro: Chris Kavanagh

Auxiliares: Simon Bennett and Dan Robathan

VAR:Michael Oliver

