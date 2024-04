Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Atlético duelam na Neo Química Arena - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético-MG) Jogada10 Jogada10

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (14), às 16h, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão tenta embalar na temporada, após ser eliminado precocemente no Campeonato Paulista e decepcionar seu torcedor. Heptacampeão do Brasileirão, os paulistas tentam o título que não vem desde a temporada 2017. Por outro lado, o Galo chega motivado após a chegada do técnico Milito. O clube mineiro conquistou o Estadual e também engatou duas vitórias na Libertadores, vivendo seu melhor momento no ano.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Como chega o Corinthians

O técnico António Oliveira deve mandar o time que venceu o Nacional-PAR, na última terça-feira (9), pela Sul-Americana. Contudo, as baixas seguem sendo por conta do volante Maycon e do lateral Diego Palacios. A dupla ainda cumpre o cronograma de transição aos gramados desenhado pela comissão técnica após suas respectivas lesões e, até o momento, não tem data marcada para retornar. Em contrapartida, Paulinho, que fica à disposição no banco de reservas, vai voltar a disputar o torneio de pontos corridos e vestirá a camisa 8.

Como chega o Atlético-MG

Por outro lado, o técnico Gabriel Milito terá um retorno para a partida em Itaquera. Afinal, o meia Rubens está recuperado de lesão e deve ser relacionado para o embate. Aliás, o jogador não atua desde a semifinal do Mineiro, no dia 17 de março. Durante um treinamento, o atleta sofreu uma fratura na mão direita e precisou imobilizar a região. Desfalque contra o Rosário Central, o zagueiro Bruno Fuchs está tratando um edema na coxa e deve perder os próximos compromissos. Por fim, o garoto Paulo Vitor segue no DM, após ter operado o tornozelo.

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 14/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique, Maurício e Gustavo Prado; Wesley (Wanderson) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Jemerson e Maurício Lemos; Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho, e Scarpa; Paulinho e Hulk Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

