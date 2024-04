Internacional sai atrás, mas vence o Bahia de virada na estreia do Brasileirão

Internacional conseguiu vitória de virada para melhorar o ânimo no Beira-Rio - (crédito: Foto: Letícia Martins/Bahia) Jogada10 Jogada10

Deu Colorado e de virada na estreia. O Internacional recebeu o Bahia neste sábado, pela primeira rodada do Brasileirão 2024, e venceu por 2 a 1 no Beira-Rio. Biel abriu o placar para o time tricolor, mas Wesley e Fernando deram o triunfo para o clube gaúcho.

Dessa forma, com o resultado, o Inter soma três pontos no começo da competição, enquanto o Bahia segue zerado. A primeira rodada será finalizada neste domingo, enquanto a segunda começará já no meio de semana.

Primeiro tempo

Debaixo de muita chuva em Porto Alegre, o jogo começou muito estudado, mas com o Inter se lançando mais ao ataque. Os donos da casa chegaram com perigo com Thiago Maia, de cabeça, que mandou para fora após escanteio, e depois com Borré. O colombiano recebeu bom passe dentro da área, mas parou em boa defesa de Marcos Felipe. O Bahia, contudo, também levou perigo, especialmente com Everton Ribeiro e com Jean Lucas. O primeiro arriscou chute de fora da área e viu a bola passar perto da trave, enquanto o segundo parou em defesa de Rochet depois de contra-ataque.

Segundo tempo

Se a etapa inicial teve chances, mas não teve gols, o segundo tempo tratou de ser emocionante. As duas equipes trocaram peças e deixaram o jogo aberto. Aos 24, Biel recebeu de Jean Lucas dentro da área e deixou Bustos no chão para fazer um lindo gol. A vantagem baiana, porém, durou apenas dois minutos. Na saída de bola, o Inter conseguiu um lateral, que Renê mandou dentro da área. A bola sobrou para Wesley, que empatou. Aos 37, em cobrança de escanteio pela direita, Bruno Henrique mandou na segunda trave, e o goleiro Marcos Felipe saiu mal. Sozinho, Fernando subiu para mandar de cabeça e dar a vantagem ao Colorado.

Sequência

Internacional e Bahia voltam a campo no meio de semana, pela segunda rodada do Brasileirão. O Tricolor encara o Fluminense, na terça-feira, em casa, enquanto o Colorado encara o Palmeiras, na quarta-feira, fora de casa.

INTERNACIONAL 2 X 1 BAHIA

Brasileirão 2024 – Primeira rodada

Data: 13/04/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia (Mercado, intervalo), Bruno Gomes (Bruno Henrique, intervalo), Maurício (Gustavo Prado, 36’/2ºT) e Wanderson (Alario, 30’/2ºT); Lucca (Wesley, intervalo) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Rezende, Caio Alexandre (Biel, 17’/2ºT), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 34’/2ºT); Thaciano (Everaldo, 34’/2ºT) e Estupiñán (Cauly, intervalo). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Biel, 24/2ºT (0-1); Wesley, 26’/2ºT (1-1); e Fernando, 37’/2ºT (2-1)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Maurício, Fernando, Alario, Bustos e Mercado (INT); Jean Lucas, Estupiñán e Everaldo (BAH)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.