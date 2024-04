Benfica x Moreirense: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica ainda sonha com o título, mas tem que ser perfeito e secar muito o Sporting - (crédito: Foto: Carlos Costa/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em partida da 29ª rodada do Campeonato Português, o Benfica recebe o Moreirense neste domingo (14). Afinal, a bola vai rolar às 16h30 (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa. Na perseguição ao líder Sporting, as Águias precisam da vitória para seguirem com chances significativas de título.

Onde Assistir: O Star + transmitirá a partida

Como chega o Benfica

As Águias estão em segundo lugar, com 67 pontos, sete atrás do Sporting Lisboa. As duas equipes somam 28 partidas, mas o Sporting ainda tem um jogo atrasado a pagar. Vale lembrar que o Campeonato Português tem 34 rodadas. Assim, o Benfica chega no máximo aos 85 pontos. Dessa forma, o Sporting será matematicamente campeão caso chegue aos 86. Portanto, faltam pelo menos quatro vitórias para os Leões. Para esta partida, o Benfica só não poderá contar com o meia norueguês Fredrik Aursnes, afinal, ele está suspenso.

Como chega o Moreirense

A equipe de Guimarães aparece na sexta colocação do Campeonato Português, com 43 pontos, 13 atrás do Braga, que está ficando com a vaga para a Conference League. Dessa forma, o adversário do Benfica tem que tirar uma desvantagem enorme a 18 pontos do fim da competição. Os desfalques são Hernani Infande e Alhassane Sylla.

BENFICA X MOREIRENSE

Campeonato Português – 29ª rodada

Data e horário: 14/04/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Benfica: Trubin; Alexander Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; João Neves e Florentino Luís; Di Maria, Rafa Silva e David Neres; Arthur Cabral Técnico: Roger Schmidt

Moreirense: Kewin; Fabiano Silva, Ponck, Maracás e Frimpong; André Castro, Ismael e Gonçalo Franco; Kodisang, Vinícius Mingotti e João Camacho. Técnico: Paulo Alves

Árbitro: Helder Carvalho

