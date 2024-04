Coudet elogia reação do Inter em virada: ‘Mostramos personalidade’

Eduardo Coudet vive momento de pressão no Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

O técnico Eduardo Coudet celebrou a vitória do Internacional na estreia do Brasileirão 2024. O Colorado saiu atrás do Bahia neste sábado, no Beira-Rio, mas conseguiu a virada. O argentino, dessa forma, elogiou o poder de reação e disse que a equipe mostrou personalidade.

“Mostramos muita personalidade depois de tomar o gol. Sempre é difícil. Viramos o jogo. Mas sempre podemos jogar melhor. Nesta tensão inicial não é fácil jogar bonito. Precisávamos ganhar”, disse Chacho.

Coudet não vive seu melhor momento no Inter e tem recebido críticas. Além da eliminação na semifinal do Gauchão, o Colorado vem de empate na Sul-Americana. Ainda na coletiva, afinal, o treinador condenou a postura de alguns jornalistas e influenciadores e pediu apoio da torcida.

“Tem quatro ou cinco jornalistas que me assassinam diariamente. Em 2020 me fritavam. Hoje sou o pior técnico do mundo. Mas a única coisa que peço ao torcedor é apoio durante o jogo. Depois me cobrem como queiram”, declarou o argentino.

O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília).

