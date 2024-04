Marcelo diz que Fluminense cometeu ‘erros bobos’ em empate com o Bragantino

Marcelo acertou o travessão no primeiro tempo e quase fez golaço - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere) Jogada10 Jogada10

O lateral-esquerdo Marcelo analisou o empate do Fluminense com o Bragantino, neste sábado. O Tricolor recebeu o time paulista na estreia do Brasileirão e até saiu na frente, mas acabou tomando a virada antes de buscar o empate em jogadas de bola aérea. Após o jogo, o camisa 12 disse que a equipe cometeu erros que custaram o resultado.

“É difícil. A gente estava com o jogo controlado. Conversamos no vestiário para não relaxar, mas infelizmente a gente tomou dois gols de erro nosso, erro bobo. No final das contas a gente acabou pagando esse erro. A gente não deixou de lutar em nenhum minuto, mas que sirva de lição para não acontecer outras vezes”, disse Marcelo.

O Fluminense levou nove gols de bola aérea na temporada, e Marcelo afirmou que o time precisa corrigir esses erros. Para o ala, o resultado serviu de lição.

A gente treina para não acontecer isso, mas infelizmente, ou felizmente, o futebol é uma caixinha de surpresas. No primeiro jogo da Libertadores a gente treinou de uma maneira achando que o Alianza Lima viria de um jeito, mas eles vieram de outra, que pegou a gente de surpresa. Isso acontece. A gente tem que estar preparado, não pode dar mole, mas acredito que hoje serve de lição, porque a gente correu, lutou, mas só isso não serve. A gente tem que ganhar, tem que melhorar. Mesmo se a gente tivesse ganhado o jogo, a gente ia ter que seguir melhorando. É difícil porque é o primeiro jogo do Brasileirão, mas a gente tem que trabalhar mais e tentar recuperar os pontos.

