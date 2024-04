Napoli tropeça e vê vaga às ligas europeias mais distante

Zielinski (de azul), do Napoli) luta pela bola com Cheddira, que fez os gols do Frosinone neste 2 a 2 - (crédito: Foto: Instagram Napoli) Jogada10 Jogada10

O Napoli, atual campeão Italiano, voltou a fracassar na atual temporada. Afinal, neste domingo (14/4), em casa, enfrentou o Frosinone e apenas empatou em 2 a 2, para decepção de sua torcida, que compareceu em grande número no Estádio Diego Armando Maradona. E ficou no lucro, pois o Frosinone teve boas chances e ainda desperdiçou um pênalti. Politano e o nigeriano Osimhen fizeram os gols napolitanos. O marroquino Cheddira fez os tentos dos visitantes.

Para o Napoli, que precisava vencer para entrar na zona das ligas europeias, este ponto a mais o leva aos 49, em oitavo lugar. Já o Frosinone, que precisava vencer para sair da zona de rebaixamento, permanece no Z3, em 18º, com a mesma pontuação do Verona, o primeiro fora.

Veja aqui a tabela de classificação do Italiano

Napoli marca, mas Frosinone busca empate

Após pressionar muito nos primeiros minutos e quase chegar ao gol com Osinhen, o Napoli conseguiu o gol aos 17 com Politano, que avançou pela direita e bateu de fora da área, num belíssimo tento. Porém, depois de ver Osimhen perder a chance de ampliar (grande defesa de Turati) o Frosinone cresceu e teve tudo para empatar, já que teve um pênalti a seu favor. Mas Meret foi bem na cobrança de Soulé, mantendo o Napoli em vantagem no intervalo, com posse de bola.

Porém no segundo tempo, Meret saiu de herói a vilão. Afinal deu mole quando toinha a bola no pé e vacilou, perden do a bola para Soulé, a sobra ficou com Cheddira, que mandou para a rede, empatando o jogo. O Napoli quis dar logo a resposta. Quase marcou com Kvaratskhelia aos 16. Mas aos 17 sua bolas entrou. Após escanteio e com a zaga rechaçando a sobra ficou com Kvaratskhelia, que recolocou na área. Osimhen, desta vez, na cara do gol não desperdiçou, para fazer seu 13º gol na temporada. Napoli 2 a 1.

Porem, não era dia do Napoli. Aos 27, num cruzamento da direita, Cheddira cabeceou sem chance. O Frosinone foi para cima, Reinier ( o mesmo de Flamengo e Real Madrid e que é reserva do Frosinone), entrou para dar mais força ao ataque dos visitante que chegou a ter a chance da virada. Mas foi o Napoli quem mais tentou até o fim.

Jogos da 32ª rodada do Italiano

Sexta (12/4)

Lazio 4×1 Salernitana

Sábado (13/4)

Lecce 1×0 Empoli

Torino 0x0 Juventus

Bologna 0xo Monza

Domingo (14/4)

Napoli 2×2 Frosinone

Sassuolo x Milan – 10h

Udinese x Roma – 13h

Inter x Cagliari – 15h45

Segunda-feira (15/4)

Fiorentina x Genoa – 13h3o

Atalanta x Verona – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.