Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30







Corinthians x Atlético - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10 Começa o Brasileirão para Corinthians e Atlético. Neste domingo (14/4), na Neo Química, em São Paulo, o Timão encara o Galo Mineiro pela primeira rodada da competição. A Fiel espara uma boa vitória de seu time, que deixou a desejar no Paulistão, mas vem de bom resultado da Sul-Americana. O Galo, por sua vez, foi pentacampeão mineiro na semana passada e entra nesta Série A como um dos favoritos ao título. Este duelo tem a cobertutra da Voz do Esporte, que inicia a transmissão a partir das 14h30 com seu tradicional pré-jogo. E a narração deste clássico entre campeões é de Diego Mazur.

A cobertura da Voz do esporte ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e as reportagens presidas de Igor Pagliuso. Não deixe d e acompanhar este jogão pela primeira rodada do Brasileirão. Para isso, basta clicar na arte acima.

