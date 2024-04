Sem clima: Rafael Cabral pode deixar o Cruzeiro

Goleiro Rafael Cabral vive fase de baixa e está sem clima no Cruzeiro - (crédito: Foto: Cris Mattos /STAFF IMAGES / CRUZEIRO) Jogada10 Jogada10

O goleiro Rafael Cabral vive um dos piores momentos de sua carreira. Afinal, apesar do talento reconhecido no futebol, ele passa por uma fase de baixa, sendo alvo de sucessivas vaias dos torcedores do Cruzeiro. Desse modo, pode não entrar em campo no jogo deste domingo (14/4) contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Cabral nem mesmo se concentrou na Toca da Raposa com o restante do grupo. E, segundo o jornalista Samuel Venâncio, o arqueiro já pediu para sair do Cruzeiro e está negociando com outro clube.

A partida entre Cruzeiro e Botafogo será às 17h, no Mineirão, mesmo estádio onde a Raposa passou por um dos maiores vexames de sua história: o empate em 3 a 3 com o fraco Alianza pela Sul-Americana, na quinta-feira (11/4).

O empate com o time colombiano após abrir 3 a 0 no placar pode ter sido, inclusive, a gota d’água no fim do contrato do clube celeste com Rafael Cabral. Afinal, ele tomou um frangaço e assumiu a responsabilidade pelo placar, embora o time inteiro tenha demonstrado apatia ao longo do segundo tempo. Vale lembrar que a etapa final do jogo teve atuações abaixo da crítica.

Goleiro assumiu responsabilidade pelo desastre

Após o jogo contra o Alianza, Rafael disse:

“Sinceramente ninguém quer ser vaiado pela própria torcida, mas admito que não posso tomar um gol como o de hoje. Prejudiquei a equipe e a responsabilidade é 100% minha. Pedi perdão aos companheiros, peço novamente e peço à torcida. Um goleiro não pode levar esse gol”, desabafou.

Vaias contra Rafael Cabral não são de agora

Porém, mesmo antes do jogo contra o Alianza, Rafael Cabral já vinha sofrendo vaias da torcida. Ele foi alvo de muitas queixas na final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético no domingo (7/4), também no Mineirão. Assim, o estádio tornou-se nos últimos tempos um palco do inferno astral do goleiro.

Na final do Estadual contra o Atlético, o Cruzeiro também sofreu uma virada. Afinal, largou na frente com gol de Mateus Vital aos 7 minutos do primeiro tempo. Mas cedeu o empate e a vitória ao rival, que marcou com Saravia, Hulk e Scarpa, todos no segundo tempo. O Atlético foi penta e o Cruzeiro manteve o jejum de título no Mineiro, já que o último foi em 2019.

