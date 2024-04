Moradores querem expulsar ex-jogador Carlos Alberto de condomínio

magens de Carlos Alberto chutando e quebrando retrovisores estão em processo contra ele - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo O Globo) Jogada10 Jogada10

O ex-jogador Carlos Alberto, de 39 anos, tornou-se um problema para moradores de um condomínio na Barra da Tijuca. De acordo com o colunista Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”, ele já tem ficha corrida na administração do prédio, com uma lista de queixas dos vizinhos. Assim, são mais de 50 ocorrências que envolvem música alta, urina em local público e xingamentos, entre outras perturbações. Além disso, o ex-atleta já soma R$ 20 mil em multas que ele não pagou.

O processo que corre na Justiça, pedindo a expulsão de Carlos Alberto do condomínio, inclui imagens do circuito de segurança do prédio. O ex-jogador discute com uma pessoa que está dentro de um carro e, em seguida, dá chutes e quebra dois retrovisores do veículo.

Carlos Alberto teve carreira no Brasil e no exterior

Nascido no Rio de Janeiro em 11/12/1984, ele começou a carreira em 2002 no Fluminense. E passou por clubes no Brasil e no exterior. Em 2004, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Porto, de Portugal. No Brasil, conquistou o Brasileiro de 2005 pelo Corinthians, a Copa do Brasil de 2007 pelo Fluminense e o título da Série B que reconduziu o Vasco à elite em 2009. Seu último clube foi o Boavista, onde se aposentou em junho de 2019.

Provocação contra Arrascaeta e Gabigol teve repercussão

Carlos Alberto chegou a trabalhar como comentarista de futebol, na Band. E a provocação que ele fez a Arrascaeta e Gabigol – após a derrota do Flamengo para o Al-Hilal no Mundial de Clubes, em 7/2/2023 – teve grande repercussão. Na ocasião, Carlos Alberto disse que a dupla de ataque do Rubro-Negro não conseguiria a oportunidade de conquistar esse tipo de título. O ex-jogador lembrou que ganhou a taça da Liga dos Campeões pelo Porto.

A provocação acabou causando, de forma indireta, a demissão de Carlos Alberto da Band. Afinal, um torcedor rubro-negro registrou boletim de ocorrência contra o ex-jogador, alegando que sofreu agressão ao fazer um comentário em defesa de Arrascaeta. Assim, por causa da acusação de violência, Carlos Alberto foi demitido da emissora em 9/2, dois dias após o jogo.

