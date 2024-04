Domingo de gala para Andreas Pereira com a camisa do Fulham

Andrea Pereira celebra seu segundo gol sonre o West Ham - (crédito: Javier Garcia/Shutterstock) Jogada10 Jogada10

O brasileiro Andreas Pereira segue como o grande destaque do Fulham nesta temporada. O apioador ex-Flamwngo e titular da Seleção de Dorival Jr teve um domingo que entra para a história do seu time. Afinal, em pleno Estádio Olímpico, seu time derrotou o Werst Ham no tradicional clássico londrino. E foi de Andreas os dois gols do Fulham. Esta é a primeira vez desde 2001 que o time vence os Hammers fora de casa. E mais: desde a temporada 1965/66 que ele não termina a gemporada inglesa com triunfos sobre os rivais tanto no turno quanto no returno.

Andreas fez a diferença com uma atuação notável. Depois de ver seu time quase levar um gol do West Ham, de Lucas Paquetá (também ex-Flamengo e titular da Seleção de Dorival Jr), aos sete minutos o primeiro tempo – chute que foi na rede pelo lado de fora – Andreas detonou. Aos nove, após Paquetá perder a bola, o craque do Fulham recebeu e tocou para Iwobi, que lançou na área. O zagueiro Mavropanos cortou mal. Assim, primeiramente Andreas, dominou. Depois, com um toque, cortou o marcador e o goleiro. Assim, tocou para a rede. Belo gol.

Andreas mais uma vez

O segundo gol foi aos 26 do segundo tempo e com construção semelhante. Paquetá foi desmarcado e a bola ficou com Andreas que lançou Iwobi pela direita, desta vez o cruzamento foi rasteiro para Andreas, entrar livre e tocar deslocando o goleiro. Pouco depois foi substituído por Decordova-Reid, sob aplausos dos torcedores do Fulham que compareceram à casa do rival londrino.

Com a vitória, o Fulham chega aos 42 pontos, em 12º lugar, sem risco de rebaixamento e com alguma chance de buscar uma vaga às Ligas Europeias. O West Ham está em oitavo, com 48 pontos.

