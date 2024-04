Ao lado de Ramón Díaz, filho de Dinamite recebe camisa em homenagem ao pai

Díaz, Josh, Rodrigo Dinamite e Emiliano com a nova camisa do Vasco, em homenagem ao ídolo - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Filho de Roberto Dinamite, Rodrigo recebeu das mãos de Josh Wander, sócio fundador da 777 Partners, uma camisa do Vasco em homenagem ao pai e maior ídolo do Cruz-Maltino. A cerimônia também contou com a presença do técnico do time, Ramón Díaz, e do auxiliar Emiliano Díaz.

A peça, na cor predominante preta e com detalhes em branco, foi desenvolvida em homenagem ao ex-jogador. Dinamite é, até hoje, o maior artilheiro da história da equipe carioca, de todos os clássicos do Rio de Janeiro e da história do Brasileirão.

O novo manto foi, aliás, lançado, oficialmente, no último sábado (13), data na qual Roberto Dinamite completaria 70 anos.

O Gigante da Colina irá estrear o novo uniforme diante do Grêmio, neste domingo (14), em São Januário, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Josh, por sua vez, está no Brasil para uma série de reuniões com o Vasco. Ele encontrou o ex-jogador e presidente do clube associativo, Pedrinho, com quem a SAF ainda terá que aparar algumas arestas. Além disso, ainda precisa repor as saídas do diretor esportivo Alexandre Mattos e do diretor comercial Caetano Marcelino.

Outra pendência para Josh resolver é o patrocinador máster, após a rescisão com a Pixbet. A SAF, contudo, assegura que há negociações avançadas com uma nova empresa disposta a pagar os valores exigidos pelo Vasco (entre R$ 40 milhões a R$ 45 milhões por ano), segundo o site “Uol”.

